Двое россиян привезли из Бразилии почти 1 кг наркотиков в желудке. Их задержали в аэропорту Внуково

Двое россиян, летевшие рейсом из Бразилии на родину в аэропорт Внуково, так хотели провезти кокаин, что зашили его в брюшной полости. Мужчин задержали, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
- При проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул - Москва были задержаны двое граждан Российской Федерации, следовавшие из Сан-Паоло. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости мужчин показало наличие посторонних предметов, - говорится в сообщении ФТС.
Из полости желудка задержанных извлекли 100 контейнеров цилиндрической формы, которое содержало порошкообразное вещество. Таможенниками провели экспресс-анализ и получили положительную реакцию на кокаин. Отмечается, что масса наркотиков составила 961 граммов.
Известно, что задержанные россияне имели ранее судимость за совершение особо тяжких преступлений. По данному факту возбуждены два уголовных дела по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ и ч. 3 ст. 229.1 уголовного кодекса РФ - контрабанда наркотических средств.