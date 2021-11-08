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На трассе "Скандинавия" разорвало пополам Porsche с сыном юмориста Семена Альтова

2:16:2511/8/2021
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Сам писатель сообщил, что его 48-летнему сыну Павлу уже сделали операцию. Он получил тяжелые травмы.

В аварии с разорванным Porsche на "Скандинавии" пострадал сын Семёна Альтова. Фото: ГУ МВД по Ленобласти

Под Петербургом в жестком ДТП пострадал сын юмориста Семена Альтова. Как стало известно, 8 ноября Porsche врезался в опору уличного освещения на трассе "Скандинавия" и вылетел в кювет.

Сам Альтов сообщил, что его сыну Павлу уже сделали операцию.

"Все, что нужно, в клинике сделали, состояние стабильное. Руки, ноги, голова работают", — цитирует писателя 78.ru.

Предположительно водитель кабриолета Porsche 911 не справился с управлением. От удара о столб автомобиль разорвало пополам. По информации главка МВД по Ленобласти, за рулем находился 48-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы.

Павел Альтов является первым заместителем генерального директора "Бронка Групп", а также гендиректором завода "Измерон".

В конце октября стало известно, что знаменитый сатирик Семен Альтов стал единственным собственником банно-прачечного комбината на Лиговском проспекте стоимость от 250 до 370 млн рублей, передает "Деловой Петербург".

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