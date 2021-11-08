На трассе "Скандинавия" разорвало пополам Porsche с сыном юмориста Семена Альтова

Под Петербургом в жестком ДТП пострадал сын юмориста Семена Альтова. Как стало известно, 8 ноября Porsche врезался в опору уличного освещения на трассе "Скандинавия" и вылетел в кювет.
Сам Альтов сообщил, что его сыну Павлу уже сделали операцию.
"Все, что нужно, в клинике сделали, состояние стабильное. Руки, ноги, голова работают", — цитирует писателя 78.ru.
Предположительно водитель кабриолета Porsche 911 не справился с управлением. От удара о столб автомобиль разорвало пополам. По информации главка МВД по Ленобласти, за рулем находился 48-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы.
Павел Альтов является первым заместителем генерального директора "Бронка Групп", а также гендиректором завода "Измерон".
В конце октября стало известно, что знаменитый сатирик Семен Альтов стал единственным собственником банно-прачечного комбината на Лиговском проспекте стоимость от 250 до 370 млн рублей, передает "Деловой Петербург".