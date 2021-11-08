Бизнесмены потеряли 25% выручки из-за нерабочих дней Путина, заявил президент «Опоры России»

Президент "Опоры России" Александр Калинин в беседе с ТАСС заявил, что малый и средний российский бизнес, который ввел QR-коды и уменьшил количество сотрудников, потеряли выручку в нерабочие дни Путина в размере 25%.
При этом он отметил, что потери можно компенсировать благодаря мерам поддержки государства. Как ранее сообщал "Курьер. Среда", бизнесмены смогут оформить льготные кредиты до конца декабря 2021 года по ставке 3%. также владельцы бизнеса смогут получить по 12 700 рублей на каждого сотрудника. Это размер МРОТ. Заявление на последнюю меру поддержки уже принимаются. Оформить его можно до 31 декабря текущего года.
Напомним, глава государства Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Виной тому коронавирус. Некоторые регионы при этом продлили подобное ограничений. Но Новосибирская область вернулась к привычной жизни в понедельник, 8 ноября.