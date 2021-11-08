В России атаки на школы приравняют к терроризму после массовых расстрелов в 2021 году

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская предлагает предложила приравнять нападения на учебные заведения к террористизму. Об этом она заявила представителями Совфеда во время круглого стола "Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики".
По мнению Фальковской, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к учебным заведениям.
Стоит отметить, что в России только за первые полгода 2021 года предотвратили 18 актов терроризма. При этом виец-премьер правительства России Татьяна Голикова требовала ведомства обратить особое внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность в школах страны.
По ее словам, количество школ, в которых есть живая охрана, выросло в России более чем на 40%. А к началу учебного года 2021-2022 33,5% школ обзавелись тревожной кнопкой. Также в школах России массово начали устанавливать камеры видеонаблюдения.
Напомним, в конце октября полицейские задержала в одной из школ города Саратовской области мужчину с пневматической винтовкой.
До этого в мае 2021 года в гимназии №175 Казани произошла ужасная трагедия. Выстрелы там прозвучали утром 11 мая. 19-летний Галявиев ворвлася в школу и расстрелял всех попавшихся ему на пути. В результате погибли девять человек – семеро учеников и два преподавателя, еще 23 человека пострадали. Как позднее отмечал глава СК Александр Бастрыкин, к нападению на школу парень тщательно готовился