В ПФР назвали условия для прекращения выплат пенсионерам

Случаи, когда россияне могут перестать получать пенсию, напомнили в Пенсионном фонде РФ. Таких условий оказалось 4.
Первое из них: прекращается начисление пенсии, когда человек не получает причитающиеся ему деньги на протяжении полугода.
Во-вторых, останавливают перечисление пенсии, если гражданин не подтвердил инвалидность своевременно.
В-третьих, отмена выплат наступает при окончании срока действия вида на жительство – это касается иностранцев или лица без гражданства.
В-четвертых, теряют пенсию по потере кормильца россияне, которым исполнилось 18 лет. А если получатель учится очно, то до 23 лет.
При этом, человеку дается 6 месяцев на то, чтобы предоставить в ПФР все документы для возобновления ежемесячных выплат пенсионеру.