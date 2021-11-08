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В ПФР назвали условия для прекращения выплат пенсионерам

3:23:0711/8/2021
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При этом, человеку дается 6 месяцев на то, чтобы предоставить в Пенсионный фонд все документы для возобновления ежемесячных выплат. 

В ПФР назвали четыре причины для прекращения выплаты пенсий. Фото: ПФР

Случаи, когда россияне могут перестать получать пенсию, напомнили в Пенсионном фонде РФ. Таких условий оказалось 4.

Первое из них: прекращается начисление пенсии, когда человек не получает причитающиеся ему деньги на протяжении полугода.

Во-вторых, останавливают перечисление пенсии, если гражданин не подтвердил инвалидность своевременно.

В-третьих, отмена выплат наступает при окончании срока действия вида на жительство – это касается иностранцев или лица без гражданства.

В-четвертых, теряют пенсию по потере кормильца россияне, которым исполнилось 18 лет. А если получатель учится очно, то до 23 лет.

При этом, человеку дается 6 месяцев на то, чтобы предоставить в ПФР все документы для возобновления ежемесячных выплат пенсионеру.

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пенсииинвалидностьначислениепрекращаетсяПФР
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