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В Бердске экс-сотрудницы отдела платных услуг ЦГБ написали заявление в прокуратуру о невыплаченной им премии в 270 000 рублей

3:05:2111/9/2021,Варвара Зотова
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Бердчанки заявили о заседаниях комиссий во время увольнений и публичных унижениях. По словам девушек, их заставляли начислять зарплату другим сотрудникам, хотя в документах, по их словам, этого прописано не было.

Девушки не подозревали, что в БЦГБ столкнуться со многими проблемами. Фото: «Курьер.Среда»

В Бердске бывшие сотрудники отдела платных услуг БЦГБ Виктория З. и Евгения С. написали заявление в прокуратуру о невыплаченной им премии по итогам работы.

По словам девушек, премиальная часть прописана в соответствующем положении и начисляется она в виде процента от сдельной части. Как сказала Евгения, ей не выплатили около 70 тысяч рублей, а ее коллеге – Виктории около 200 тысяч рублей. Девушки рассказали о том, что пережили, когда работали в ЦГБ. В беседе с «Курьер. Среда», они открыто заявили, что их публично унижала главврач Алла Дробинская во время заседаний комиссии.

Как все начиналось

На работу в БЦГБ Викторию З. пригласил сам начмед бердской больницы Рэм Волков. Девушка подумала над поступившим ей предложением, уволилась с предыдущей работы и пришла трудиться экономистом в платный отдел бюджетной организации здравоохранения. Основной обязанностью девушки должно было развитие отдела платных услуг. Виктория должна была участвовать в электронных аукционах, заключать договора с юридическими лицами и в целом, выполнять все свои обязательства для процветания поликлиники. Глаза девушки потухли, когда она увидела, с чем ей пришлось столкнуться.

- Я неделю отработала. У нас был в отделе менеджер, она ушла на больничный, и я осталась одна. На меня, грубо говоря, свалился весь ком звонков, договоров и кучи заданий. Я работала в стрессе месяц,- произнесла Виктория.

Виктории сказали, что отдел, в котором она трудится, новый. Его отделили от планово-экономического отдела и именуется он теперь, как ОПУ.
- Коллектив, я считаю, это команда. Когда я подходила к бухгалтерам или экономистам по каким-либо вопросам, нам все говорили, что вы обособленное подразделение. Вы работаете сами, к нам не нужно подходить, мы ничего не знаем. «Нам за вас не платят»- говорили они,- вспоминает девушка.

Исходя из штатного расписания отдела платных услуг, Виктория сказала, что не включая ее, должны были быть еще три человека в отделе – экономист, бухгалтер и начальник. Нагрузка с Виктории немного спала, когда на работу явилась Евгения С. Тогда сотрудницы стали работать вдвоем.

История Евгении

Евгению на работу пригласила главврач БЦГБ Алла Дробинская. Девушка прошла собеседование летом, но пришла работать экономистом в отдел платных услуг 1 сентября.

- Первого сентября Виктория работала полностью одна. Ее заставили делать и разрабатывать положение. Отдел платных услуг был всегда, но документально он не оформлен. Нет ни положения, ни должностных инструкций. Вот его и хотели переформировать, можно сказать, «создать заново», - отметила Евгения.

Таким образом, сотрудницы вдвоем вели трудовую деятельность, разбирались в документах, находили ошибки и указывали об этом юристам. 16 сентября Викторию назначили начальником отдела платных услуг БЦГБ.

- К юристам нашим я ходила, они на многое закрывали глаза. Они говорили «Подписывайте так» и отдавайте. Юристы потом бегали жаловаться, что мы договоры не подписываем,- отметила Виктория.

Точка невозврата

Точкой в терпении работников отдела платных услуг стало начисление заработной платы сотрудникам, чего, как они говорят, делать категорически не должны были.

- Врачи оказывают платные услуги. Сказали, что мы должны были начислять им зарплату. Нам сперва не давали положение. Потом заместитель главврача по экономической части дала нам копию. На последней странице было написано, что заработную плату начисляет планово-экономический отдел (ПЭО). Говорили, чтобы мы производили начисления в устном приказе. А если бы потом пришла какая-то проверка? То спросили бы с нас,- высказалась Виктория.

Разбирательства комиссии

Как стало известно, поступок девушек не остался безнаказанным.

- 13 октября мне позвонили и сказали: «Срочно ко мне». Алла Дробинская в присутствии главного экономиста задала вопрос, почему мы не начислили зарплату. Я сказала, что дело в положении и мы на это не имеем права. Чтобы мы начисляли зарплату надо это положение переделать и сделать для нашего отдела. Я пришла с документами и хотела отчет показать. Бумаги сперва положили на стол. Когда я спросила, можно ли мне их забрать, сказали так: «Заберите свои никому ненужные документы. Свободна». Это было произнесено в присутствии экономиста, главного юриста. Их заранее вызвали, чтобы меня унизить. Мне сказали, что я не прошла испытательный срок. На следующий день, я вынуждена была пойти на больничный. Меня довели и я оформила больничный лист,- изъявила Виктория.

Девушка отметила, что случай, произошедший с ней не единственный. Подобное увольнение сотрудников в присутствии комиссии якобы происходило и ранее.

- Предыдущего главбуха уволили с позором. То есть в присутствии 4-5 человек говорят о некомпетентности сотрудника. То есть, когда меня сюда брали, я была специалистом, а тут оказалось, что я проработала и стала никудышной,- высказалась Виктория.

«Я не стала ждать публичного унижения»

Видя, что происходит с Викторией, Евгения тоже решила написать заявление на увольнение.

Евгения работала в отделе платных услуг, совмещая две должности – экономиста и бухгалтера на 0,5 ставки. Придя в кабинет Аллы Дробинской, Женя увидела также целую комиссию, о которой ее не предупредили.

- Мне сказали, что у меня был некомпетентный руководитель в лице Виктории. Я же ведь, не слепая и прекрасно видела, как Вика старалась. У меня спросили про рабочий день. Я сказала, что работаю с 8 утра и до 9 вечера. В ответ послышалось: «Как?». Алла Николаевна проговорила, что она задерживается на работе до 9 часов и меня якобы не видела, но, может, потому что она на пятом этаже работает, а наш отдел работал на втором? То есть, когда я главврачу поставляла кипу счетов и она их подписывала, у нее не возникало вопросов, кто это все делает, а тут она сказала об этом? – недоуменно произнесла Евгения.

После сотруднице сообщили, что общение с нею будет проводится только в письменной форме. Евгению опять вызвали «на ковер» в присутствии других сотрудников, но в этот раз девушка решила не исполнять такие требования беспрекословно и отказалась явиться, обосновав это тем, что общение с нею должно проводиться письменно и никакого уведомления не было. Тогда «проверка пришла» прямо к ней в кабинет.

- Я все распечатала. Сказала им, что они могли посмотреть это все в программе, а это всего лишь скриншоты из нее. Персонал выслушал и удалился,- проговорила Евгения.

Бумагу для принтера не давали

К слову, распечатывать документы Виктории и Евгении приходилось, как они говорят, покупая бумагу за свой счет.

- Алла Николаевна сказала, чтобы за свои средства покупали бумагу для принтера, а мы столько договоров печатали! Месяц у нас не было телефонов. Мы звонили с сотовых контрагентам по городским номерам. Это же, ведь, тоже расходы, которые не компенсировались,- отметила Виктория З.

Фальсификация документов

Евгении в отделе кадров сказали, что совмещение ее должностей и работа в качестве бухгалтера была рассчитана только на 1 месяц, а после нужно было писать новое заявление. У сотрудницы возникли вопросы, ведь, об этом ее не предупреждали. Она потребовала приказ.

- То, что я задерживалась на работе, иной раз до 10 часов вечера, мне пришлось это доказывать. Я спросила о приказе по совмещению ставки. В отделе кадров сказали, что не могут его дать, так как в него внесено много сотрудников. Выписку мне дали непонятную, тогда я попросила копию моего заявления. В нем оказалась приписка. Я цифру «три» сроду так не пишу. Кто изменил данный документ – не знаю, - изрекла Евгения.

Девушка, заподозрив, что оплату за работу бухгалтера она не получит, обратилась в прокуратуру Бердска.
- Зарплату «по бухгалтеру» мне выплатили после звонка из прокуратуры, но не всю. Не доплатили 1 500 тысячи рублей,- произнесла Евгения.

А что стало с Викторией?

Увольнение Виктории состоялось 28 октября. Как рассказала Евгения, перед увольнением Вике звонила начальник отдела кадров и просила подписать задним числом дополнительное соглашение к трудовому договору о материальной ответственности.

- Она угрожала ей, что если она не подпишет его, то главный врач не подпишет заявление на увольнение. Но все же прекрасно понимают, что это противозаконно. Виктория, конечно же, отказалась подписывать это соглашение. Потом сотрудница звонила в слезах и говорила, что ее хотят лишить за это премии. Мы ее успокоили и сказали, что у руководства нет такого права и 28 октября Вике на зарплатную карту пришёл расчёт,- сообщила Евгения.

Обращение в прокуратуру

Как сказали бывшие БЦГБ Виктория З. и Евгения С., 3 ноября они направили письменное заявление в прокуратуру по причине недоплаты им премиальной части. Девушки, предав свою историю огласке, заявили, что хотят прекратить цепочку, которая происходит в ЦГБ с сотрудниками, ведь, многие, по их словам, боятся и безропотно подчиняются основам заложенной системы.

Комментарий БЦГБ

Редакция «Курьер.Среда» обратилась за комментарием в пресс-службу ЦГБ Бердска 8 ноября, но ответа так и не последовало. В прокуратуре Новосибирской области и Бердска от комментариев воздержались.

Запросы

«Курьер.Среда» направил письменные запросы в ЦГБ Бердска, минздрав Новосибирской области, минздрав России с целью разъяснения сложившейся ситуации в учреждении здравоохранения. Дополнительно запросы будут направлены  в прокуратуру Бердска, прокуратуру Новосибирской области и прокуратуру России.

Запрос отправлен. Фото: "Курьер.Среда"

Запрос редакции. Конфиденциальные данные героинь скрыты

Заявление Евгении, которое как она утверждает, изменили. Фото: Предоставлено героиней

Приказ, согласно которому, осуществляется зарплата. Фото: Предоставлено героиней

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От редакции

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Аноним, 9 ноября 2021 3:27:47
Дробинская заставляла за свой счет бумагу для офиса покупать ?? Это уже ни в какие ворота не лезет! Злоупотребление служебным положением, мягко сказать...
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