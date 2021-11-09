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08.11
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Симптомы пневмонии при коронавирусе: пять признаков повреждения легких

6:00:2611/8/2021,ШАНЕЛЬ ДЖОРДЖИНА
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Вирусная инфекция также может вызывать приступы учащенного дыхания, головокружения и сильного потоотделения.

Пневмония приводит к тому, что воздушные мешочки в легких наполняются жидкостью и гноем, и со временем становится труднее дышать. Фото: Pexels

Пневмония - воспаление в одном или обоих легких - может внезапно развиться в течение одного или двух дней после заражения коронавирусом. В группу наибольшего риска входят пожилые люди, курильщики, астматики и младенцы.
Большинство людей, которые заражаются коронавирусом, испытывают легкую или умеренную реакцию, особенно с защитой, обеспечиваемой вакцинацией Covid и бустерами. Однако количество госпитализаций увеличивается. Людям с коронавирусом по-прежнему следует опасаться осложнений со здоровьем, таких как пневмония, пишет EXPRESS.
Пневмония приводит к тому, что воздушные мешочки в легких наполняются жидкостью и гноем, и со временем становится труднее дышать.

Если ваша инфекция Covid начинает вызывать пневмонию, вы можете заметить, что у вас учащенное сердцебиение, отмечает WebMD.

Еще одним возможным признаком осложнения Covid является одышка или одышка.

Вирусная инфекция также может вызывать приступы учащенного дыхания, головокружения и сильного потоотделения.

Пять признаков пневмонии:


  1. Быстрое сердцебиение.
  2. Одышка или одышка.
  3. Учащенное дыхание.
  4. Головокружение.
  5. Сильное потоотделение.

По данным сайта здравоохранения, около 15 процентов случаев Covid являются тяжелыми, и около пяти процентов им требуется вентилятор, чтобы помочь им дышать.

Коронавирус может вызвать «сильное воспаление» в легких, поскольку он повреждает клетки и ткани, выстилающие воздушные мешочки.

«В этих мешочках кислород, которым вы дышите, перерабатывается и доставляется в вашу кровь», - добавил WebMD.

«Повреждение приводит к разрыву тканей и закупорке легких. Стенки мешочков могут утолщаться, что затрудняет дыхание».

Пневмония может потребовать госпитализации, чтобы пациента можно было лечить кислородом и внутривенными жидкостями для предотвращения обезвоживания.

Национальная служба здравоохранения перечислила дополнительные симптомы, на которые следует обратить внимание, в том числе:


  • Кашель.
  • Высокая температура.
  • Общее недомогание.
  • Дрожь.
  • Потеря аппетита.
  • Боль в груди, усиливающаяся при кашле или дыхании.

Кроме того, кашель может быть сухим или выделять густую желтую, зеленую, коричневую или окровавленную слизь.

Менее распространенные симптомы могут включать:


  • Кровохарканье.
  • Головные боли.
  • Усталость.
  • Чувство тошноты или недомогания.
  • Хрипы.
  • Суставные и мышечные боли.

Чувство растерянности и дезориентации, особенно у пожилых людей.

NHS советует всем, кто обеспокоен тем, что их инфекция Covid перерастает в пневмонию, пользоваться бесплатным онлайн-сервисом NHS 111.

«Звоните по номеру 111 только в том случае, если вы не можете получить помощь онлайн или вам нужна помощь для ребенка младше пяти лет», - заявили в NHS.

Однако пора вызвать скорую помощь, если к вам или кому-то из ваших знакомых относится:


  • Пытается дышать.
  • Кровохарканье.
  • Голубые губы или синее лицо.
  • Ощущение холода и потливости, бледность кожи или появление пятен.
  • Иметь сыпь, которая не исчезает, когда вы перекатываете по ней стакан.
  • Свернуть или упасть в обморок.
  • Быть в замешательстве или очень сонливым.
  • Вы перестали мочиться или писаете намного меньше, чем обычно.

«Пневмонию сложно диагностировать, потому что она имеет много общих симптомов с другими заболеваниями, такими как простуда, бронхит и астма», - добавили в NHS.

Медицинский работник может обсудить ваши симптомы и провести множество анализов, чтобы поставить диагноз пневмонии.

Легкую пневмонию можно лечить в домашних условиях, много отдыхая и запивая большим количеством жидкости.

«Если у вас нет других проблем со здоровьем, вы должны хорошо отреагировать на лечение и вскоре выздороветь», - заявили в NHS.

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