Симптомы пневмонии при коронавирусе: пять признаков повреждения легких

Пневмония - воспаление в одном или обоих легких - может внезапно развиться в течение одного или двух дней после заражения коронавирусом. В группу наибольшего риска входят пожилые люди, курильщики, астматики и младенцы.
Большинство людей, которые заражаются коронавирусом, испытывают легкую или умеренную реакцию, особенно с защитой, обеспечиваемой вакцинацией Covid и бустерами. Однако количество госпитализаций увеличивается. Людям с коронавирусом по-прежнему следует опасаться осложнений со здоровьем, таких как пневмония, пишет EXPRESS.
Пневмония приводит к тому, что воздушные мешочки в легких наполняются жидкостью и гноем, и со временем становится труднее дышать.
Если ваша инфекция Covid начинает вызывать пневмонию, вы можете заметить, что у вас учащенное сердцебиение, отмечает WebMD.
Еще одним возможным признаком осложнения Covid является одышка или одышка.
Вирусная инфекция также может вызывать приступы учащенного дыхания, головокружения и сильного потоотделения.
Пять признаков пневмонии:
- Быстрое сердцебиение.
- Одышка или одышка.
- Учащенное дыхание.
- Головокружение.
- Сильное потоотделение.
По данным сайта здравоохранения, около 15 процентов случаев Covid являются тяжелыми, и около пяти процентов им требуется вентилятор, чтобы помочь им дышать.
Коронавирус может вызвать «сильное воспаление» в легких, поскольку он повреждает клетки и ткани, выстилающие воздушные мешочки.
«В этих мешочках кислород, которым вы дышите, перерабатывается и доставляется в вашу кровь», - добавил WebMD.
«Повреждение приводит к разрыву тканей и закупорке легких. Стенки мешочков могут утолщаться, что затрудняет дыхание».
Пневмония может потребовать госпитализации, чтобы пациента можно было лечить кислородом и внутривенными жидкостями для предотвращения обезвоживания.
Национальная служба здравоохранения перечислила дополнительные симптомы, на которые следует обратить внимание, в том числе:
- Кашель.
- Высокая температура.
- Общее недомогание.
- Дрожь.
- Потеря аппетита.
- Боль в груди, усиливающаяся при кашле или дыхании.
Кроме того, кашель может быть сухим или выделять густую желтую, зеленую, коричневую или окровавленную слизь.
Менее распространенные симптомы могут включать:
- Кровохарканье.
- Головные боли.
- Усталость.
- Чувство тошноты или недомогания.
- Хрипы.
- Суставные и мышечные боли.
Чувство растерянности и дезориентации, особенно у пожилых людей.
NHS советует всем, кто обеспокоен тем, что их инфекция Covid перерастает в пневмонию, пользоваться бесплатным онлайн-сервисом NHS 111.
«Звоните по номеру 111 только в том случае, если вы не можете получить помощь онлайн или вам нужна помощь для ребенка младше пяти лет», - заявили в NHS.
Однако пора вызвать скорую помощь, если к вам или кому-то из ваших знакомых относится:
- Пытается дышать.
- Кровохарканье.
- Голубые губы или синее лицо.
- Ощущение холода и потливости, бледность кожи или появление пятен.
- Иметь сыпь, которая не исчезает, когда вы перекатываете по ней стакан.
- Свернуть или упасть в обморок.
- Быть в замешательстве или очень сонливым.
- Вы перестали мочиться или писаете намного меньше, чем обычно.
«Пневмонию сложно диагностировать, потому что она имеет много общих симптомов с другими заболеваниями, такими как простуда, бронхит и астма», - добавили в NHS.
Медицинский работник может обсудить ваши симптомы и провести множество анализов, чтобы поставить диагноз пневмонии.
Легкую пневмонию можно лечить в домашних условиях, много отдыхая и запивая большим количеством жидкости.
«Если у вас нет других проблем со здоровьем, вы должны хорошо отреагировать на лечение и вскоре выздороветь», - заявили в NHS.