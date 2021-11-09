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Магнитная буря 9 ноября 2021: умеренная космическая погода установится на несколько дней

10:45:1611/8/2021,София Мальцева
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Высокие геомагнитные показатели оказывают негативное воздействие на людей со слабым иммунитетом или с хроническими заболеваниями.

По исследованиям, организм восприимчив не к самой погоде, а к ее резким переменам. Фото: Pixabay.com

9 ноября уровень магнитной бури достигнет одного и двух баллов — это самый комфортный показатель для метеозависимых людей. При этом многие могут испытывать на себе даже такое воздействие. Но это очень маленький процент людей.

Высокие геомагнитные показатели оказывают негативное воздействие на людей со слабым иммунитетом или с хроническими заболеваниями. Обычно такие люди имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. По исследованиям, организм восприимчив не к самой погоде, а к ее резким переменам. При этом недомогание может длиться в течение четырех суток. Зависит от всего состояния организма. От возраста, комплектации или наличия каких-либо хронических заболеваний. Кроме того, даже темперамент может учитываться в такой период.

Обычно метеопаты испытывают в такие периоды усталость, которая мешает в рабочие дни. Чтобы с ней справиться, каждый ищет свои способы. При этом существует очень эффективный рецепт, который быстро поможет взбодриться — попробуйте приготовить себе бодрящий настой из трав.
Для этого подойдут активирующие мозг специи, которые почти у всех есть дома: имбирь; кардамон; мускатный орех; тимьян.
Возьмите по чайной ложке каждой специи, смешайте их и залейте кипятком. Этот бодрящий напиток можно брать с собой на работу в термосе.

Как чувствовали себя наши читатели в бурю:

- Бессонница и головная боль.

- Упадок сил, нервозность, сердцебиение.

- Состояние, будто заболеваю.

- Боль в затылке, сильное напряжение внутри.

- Тяжело успокоиться, давление сильно скачет.

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здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
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