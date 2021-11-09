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Новый вирус в 2022 году предсказала Ванга. Какую роль сыграют ученые

1:00:5311/9/2021
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Еще при жизни Ванга сделала страшный прогноз на будущий 2022 год.

В 2022 году может появиться новый вирус. Фото: Pxfuel.com
В 2022 году может появиться новый вирус. Фото: Pxfuel.com

2022 год не за горами. Не все люди готовы к нему, ведь будущее несет перемены и неизвестность. Однако некоторые из жителей Земли имели представления на грядущий год еще много лет назад. Болгарская предсказательница Ванга еще при жизни делала точные прогнозы на много лет вперед. 2022 год не стал исключением.

Как предсказывала Ванга, в следующем году мир охватит болезнь, пришедшая с Востока. Здесь появляется два варианта: либо речь идет о COVID-19 с небольшим опозданием, либо все-таки миру предстоит встретиться с новым заболеванием. Как бы то ни было, прогноз болгарки оказался невероятно точным, ведь если речь и идет о коронавирусе, он появился в 2019 году.

По мнению Ванги, это время принесет большие потери: как финансовые, так и демографические, ведь смертность резко вырастет. А на фоне всего этого, по утверждению ясновидящей, ученые-фармацевты будут очень хорошо зарабатывать на обычных людях. Ванга в негативном ключе отзывается о лекарственных компаниях.

Кроме этого, 2022 год может принести изменения и в политическую жизнь нашей страны. Отношения с Америкой продолжат ухудшаться, а с Китаем, напротив, все пойдет в гору в качестве хорошего сотрудничества.

В целом Россию ждет множество трудностей и перемен, но, как говорила Ванга, ничто не изменит русского человека. Люди будут людьми. Страна же выдержит беды и внутренние недуги, но на это понадобится время.

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ванга2022 годновый вирус
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