Календарь красоты на ноябрь и декабрь 2021: лучшие и худшие дни для стрижки ногтей, маникюра, педикюра, депиляции стрижки и окрашивания волос

Не секрет, что каждый человек хочет быть еще красивее. Для этого многие стараются регулярно посещать процедуры красоты. Несмотря на это, случается такое, что результат либо не так хорош, как хотелось, либо вовсе разочаровывает. Как оказалось, такое может зависеть от лунного календаря красоты, поскольку существуют как удачные дни, так и неудачные дни для того или иного дела. Какие дни выбрать для ухода за собой? Рассказываем.
Благоприятные дни для процедур красоты в ноябре и декабре 2021 года:
В ноябре наиболее подходящими днями являются 1, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 27, а также 28 число. При этом 5 и 19 ноября стоит отказаться от ухода.
В декабре заняться уходом за собой лучше всего 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 числа. Однако не все дни месяца идеально подходят для этого. Избегать процедуры красоты необходимо 4 и 19 декабря.
Если правильно воспользоваться советами лунного календаря, результат вас крайне сильно удивит. При этом не стоит ограничивать себя вышеперечисленными днями. Даты, которые не попали в список, являются нейтральными. Их также можно использовать для процедур красоты.
Отметим, что воспользоваться помощью лунного календаря можно не только для лучшего результата процедур красоты. Многие люди используют лунный календарь в разных делах: для уборки дома, приготовления кушанья, работы на огороде и даже для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров.