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Можно ли 10 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святой Параскевы?

4:00:4211/9/2021,София Мальцева
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В народе святую считали покровительницей жен, матерей, женщин. У нее просили о здоровье в семье, удачном замужестве, за детей.

Иногда проводили жертвоприношения, бросая в колодец ткани, нитки, шерсть или лен. Фото: Pixabay.com

10 ноября почитается Святая Параскева Пятница, которая родилась в Иконии у праведных родителей христиан. Когда Бог послал им дочь, они назвали ее Параскевой, что означает “пятница”. Родители растили ее по христианским канонам.

Когда родители девушки умерли, то они оставили ей в наследство много денег, которые она тратила не на себя, а раздавала их бедным. Святая посвятила себя служению Господу, поэтому не выходила замуж. Видя ее веру и праведную жизнь, люди принимали христианство.

Однако в годы правления Диолектиана, известного гонителя христиан, Параскеву заключили в темницу. Однажды в город послали нового военачальника, которому, встретившие его противники христианства, рассказали о девушке в темнице. Военачальник сказал, чтобы мученицу доставил к нему на суд. Посмотрев на лицо Параскевы, он был поражен ее красотой и благородством. Поэтому он спросил ее имя, на что она ответила, что раба Христа и является христианкой. За это ее казнили после долгих и жестоких пыток, которым тело мученицы не поддавалось, от чего много людей уверовали во Христа.

В народе святую считали покровительницей жен, матерей, женщин. У нее просили о здоровье в семье, удачном замужестве, за детей. Иногда проводили жертвоприношения, бросая в колодец ткани, нитки, шерсть или лен.

По народной традиции, в этот день не пряли, но шили. Девушки собирались на Параскеву вечером, вместе работали и разговаривали. На Руси считали, если помолиться святой мученице, то можно выйти замуж скоро. Также не мыли полы сегодня, иначе на том свете придется в помоях валяться.

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традициипраздникиПараскева Пятницаприметы 
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