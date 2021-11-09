Можно ли 10 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святой Параскевы?

10 ноября почитается Святая Параскева Пятница, которая родилась в Иконии у праведных родителей христиан. Когда Бог послал им дочь, они назвали ее Параскевой, что означает “пятница”. Родители растили ее по христианским канонам.
Когда родители девушки умерли, то они оставили ей в наследство много денег, которые она тратила не на себя, а раздавала их бедным. Святая посвятила себя служению Господу, поэтому не выходила замуж. Видя ее веру и праведную жизнь, люди принимали христианство.
Однако в годы правления Диолектиана, известного гонителя христиан, Параскеву заключили в темницу. Однажды в город послали нового военачальника, которому, встретившие его противники христианства, рассказали о девушке в темнице. Военачальник сказал, чтобы мученицу доставил к нему на суд. Посмотрев на лицо Параскевы, он был поражен ее красотой и благородством. Поэтому он спросил ее имя, на что она ответила, что раба Христа и является христианкой. За это ее казнили после долгих и жестоких пыток, которым тело мученицы не поддавалось, от чего много людей уверовали во Христа.
В народе святую считали покровительницей жен, матерей, женщин. У нее просили о здоровье в семье, удачном замужестве, за детей. Иногда проводили жертвоприношения, бросая в колодец ткани, нитки, шерсть или лен.
По народной традиции, в этот день не пряли, но шили. Девушки собирались на Параскеву вечером, вместе работали и разговаривали. На Руси считали, если помолиться святой мученице, то можно выйти замуж скоро. Также не мыли полы сегодня, иначе на том свете придется в помоях валяться.