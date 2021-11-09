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08.11
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Какие вещи никогда нельзя дарить, чтобы не накликать неудачу

8:15:5611/8/2021
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Не каждый подарок приносит радость и удачу. Некоторые, напротив, могут привлечь несчастье.

Согласно приметам, нельзя дарить желтые цветы. Фото: Pxfuel.com
Согласно приметам, нельзя дарить желтые цветы. Фото: Pxfuel.com

Существует мнение, что любой подарок хорош, так как даже плитка шоколада является проявлением внимания. Но это не совсем так. Некоторые подарки могут навлечь беду в жизнь людей. Чтобы не совершить ошибку, предлагаем ознакомиться со списком запретных подарков:

Какие вещи нельзя дарить?

Если верить нашим предкам, ни в коем случае нельзя дарить одежду, зеркала, украшения, а также постельное белье. Такие подарки могут навлечь несчастье как на дарящего, так и на принимающего дары.

Более современные приметы говорят о том, что дарить нельзя не только вышеперечисленные вещи. Также стоит избегать дарение пустого кошелька, который станет талисманом бедности и трат. Желтые цветы могут стать причиной расставания. Также стоит забыть о таких подарках как носовые платки. Они являются проводником в мир слез и бед. Свечи и полотенца приведут к похоронам. А спиртное — к большим проблемам со здоровьем.

Если подарить животное, оно проживет меньше года. Часы считаются опасным подаркам, ведь если они остановятся — остановится и жизнь их носителя. Также не рекомендуется дарить книжки и посуду. Оба предмета несут с собой энергетику одиночества и расставания, как и желтые цветы.

Кроме этого, категорически запрещено дарить свой крестик или свои вещи. Считается, что вся плохая энергетика может передаться другому человеку: болезни, несчастья и беды. Иными словами, подарок превратится в тяжелую муку.

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