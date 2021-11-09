Какие вещи никогда нельзя дарить, чтобы не накликать неудачу

Существует мнение, что любой подарок хорош, так как даже плитка шоколада является проявлением внимания. Но это не совсем так. Некоторые подарки могут навлечь беду в жизнь людей. Чтобы не совершить ошибку, предлагаем ознакомиться со списком запретных подарков:
Какие вещи нельзя дарить?
Если верить нашим предкам, ни в коем случае нельзя дарить одежду, зеркала, украшения, а также постельное белье. Такие подарки могут навлечь несчастье как на дарящего, так и на принимающего дары.
Более современные приметы говорят о том, что дарить нельзя не только вышеперечисленные вещи. Также стоит избегать дарение пустого кошелька, который станет талисманом бедности и трат. Желтые цветы могут стать причиной расставания. Также стоит забыть о таких подарках как носовые платки. Они являются проводником в мир слез и бед. Свечи и полотенца приведут к похоронам. А спиртное — к большим проблемам со здоровьем.
Если подарить животное, оно проживет меньше года. Часы считаются опасным подаркам, ведь если они остановятся — остановится и жизнь их носителя. Также не рекомендуется дарить книжки и посуду. Оба предмета несут с собой энергетику одиночества и расставания, как и желтые цветы.
Кроме этого, категорически запрещено дарить свой крестик или свои вещи. Считается, что вся плохая энергетика может передаться другому человеку: болезни, несчастья и беды. Иными словами, подарок превратится в тяжелую муку.