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Молитва о замужестве и беременности святой Параскеве

4:30:1011/9/2021,София Мальцева
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Однажды она принимала роды у проклятой женщины. За это местный правитель-язычник приказал казнить Параскевью.

Мокоша считалась на Руси божественной пряхой, что при рождении прядет нить судьбы каждому человеку. Фото: Pixabay.com

Святая Параскева Пятница родилась в третьем веке, на юге Турции в семье благочестивых христиан. По преданию, ее родители долго не могли родить ребенка. Они каждую ночь молились Богу, и у них родилась дочь. Назвали ее Параскева, в переводе с греческого — пятница. По легенде, Святая была повитухой. Однажды она принимала роды у проклятой женщины. За это местный правитель-язычник приказал казнить Параскевью.

Святую великомученицу Параскеву Пятницу чтят с периода Киевской Руси. Христиане обращаются к ней как к целительнице при тяжелых телесных болезнях, а также просят семейного покоя.

Кроме того, святую сравнивали с богиней Мокошей. Она единственная богиня среди славянских богов – мужчин в древнеславянской мифологии. Мокоша считается покровительницей вод, дождя, озер, женской работы, родов и беременности.

Мокоша считалась на Руси божественной пряхой, что при рождении прядет нить судьбы каждому человеку.

Икону Параскевы украшали цветами и травами, которые, по поверью, становились целебными. Во время болезни их прикладывали к больным местам или пили отвар, также в настое купали детей. А девушки пили, чтобы хорошо проходила беременность. Кроме того, они читали молитву для этого Святой Параскеве.

Помимо прочего, Параскева почиталась как покровительница полей, скота, а также торговли. В ее честь в храмах проводились молебны, а верующие приносили в храмы овощи и фрукты для освящения.


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традициипраздникиприметы день Параскевы Пятницы
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