Молитва о замужестве и беременности святой Параскеве

Святая Параскева Пятница родилась в третьем веке, на юге Турции в семье благочестивых христиан. По преданию, ее родители долго не могли родить ребенка. Они каждую ночь молились Богу, и у них родилась дочь. Назвали ее Параскева, в переводе с греческого — пятница. По легенде, Святая была повитухой. Однажды она принимала роды у проклятой женщины. За это местный правитель-язычник приказал казнить Параскевью.
Святую великомученицу Параскеву Пятницу чтят с периода Киевской Руси. Христиане обращаются к ней как к целительнице при тяжелых телесных болезнях, а также просят семейного покоя.
Кроме того, святую сравнивали с богиней Мокошей. Она единственная богиня среди славянских богов – мужчин в древнеславянской мифологии. Мокоша считается покровительницей вод, дождя, озер, женской работы, родов и беременности.
Мокоша считалась на Руси божественной пряхой, что при рождении прядет нить судьбы каждому человеку.
Икону Параскевы украшали цветами и травами, которые, по поверью, становились целебными. Во время болезни их прикладывали к больным местам или пили отвар, также в настое купали детей. А девушки пили, чтобы хорошо проходила беременность. Кроме того, они читали молитву для этого Святой Параскеве.
Помимо прочего, Параскева почиталась как покровительница полей, скота, а также торговли. В ее честь в храмах проводились молебны, а верующие приносили в храмы овощи и фрукты для освящения.