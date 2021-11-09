Боец спецназа с ножом напал на бывшую жену и ее нового возлюбленного

В Хакасии задержали 33-летнего жителя Черногорска. Его подозревают в покушении на убийство бывшей жены и ее нынешнего супруга. Такое заявление поступило от пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. По предварительным данным, 7 ноября мужчина встретил собственного сына с нынешним сожителем бывшей жены. Мужчины вступили к конфликт из-за поздней прогулки ребенка. В ссору вмешалась и экс-жена спецназовца, но тот достал нож и несколько раз ударил женщину с мужчиной. После чего подозреваемый скрылся с места преступления.
Известно, что подозреваемый – боец подразделения спецназа МВД «Гром». Мужчина сам пришел в отделение полиции, чтобы сдаться органами правопорядка. А пострадавших в конфликте госпитализировали с ножевыми ранениями. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения нападавшему.
– По данному факту проводится проверка, на бойца поступила положительная характеристика с места службы, – сообщается в в пресс-службе МВД по Республике Хакасия.