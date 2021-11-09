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09.11
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В России хотят запретить фильмы с сексуальными извращениями

4:07:3111/9/2021
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Штраф за нарушения составит более миллиона рублей.

Какое кино могут запретить в России? Фото: Pixabay.com

В России Роскомнадзор предложил запретить показ фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Перечень предложений по изменению в действующем законодательстве обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве. Сообщается, что к сексуальным извращениям относят педофилию, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. Сейчас в России разрешен весь подобный контент, кроме педофилии, но только совершеннолетним гражданам.

Показ подобных фильмов предложено запретить с дальнейшей блокировкой ресурсов, содержащих такие материалы. Запрет на показ такого рода картин предлагается прописать в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Также предлагается ввести материал, согласно которому будет запрещено злоупотребление свободой массовой информации, который может быть введен в закон о СМИ.

Нарушение такого закона будет наказываться штрафом до одного миллиона рублей или приостановлением деятельности организации на 90 дней.
Также известно, что на заседании глава Роскомнадзора Андрей Липов упомянул слова Владимира Путина на Валдайском форуме. Тогда президент назвал «чудовищной» обстановку, в которой детям сообщают, что мальчик может стать девочкой, а девочка – мальчиком.

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законкинозапретцензураРоскомнадзорВладимир Путин
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