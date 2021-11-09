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09.11
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Аспирант МГУ и его девушка скончались от передоза в столичной квартире

6:37:5111/9/2021
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В квартире были найдены шприцы и свертки с неизвестным веществом.

следственный комитет герб
Парень и девушка покончили жизнь самоубийством. Фото: Pixabay.com

В одной из Московских квартир мертвыми были найдены молодой человек 1998 года рождения, который являлся аспирантом МГУ и девушка 2001 года рождения. Тела были обнаружены на Большой Академической улице. Незадолго до этого в органы правопорядка обращался отец погибшего парня. Мужчине поступило смс-оповещение от сына, в котором он говорил, что не хочет жить.

– Они лежали в кровати, парень был из Казани, а девочка из Омска, оба проживали в Москве. Молодой человек подрабатывал тем, что преподавал в университете, – пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что в квартире, где были обнаружены тела погибших, также были найдены шприцы и свертки с неизвестными веществами. Сотрудники СК сейчас проводят проверку.

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