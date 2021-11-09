Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Власти выплатят россиянам по 12 792 рубля до 31 декабря 2021

5:44:5511/9/2021
0

На эти цели из бюджета страны выделено 27 млрд рублей.

Правительство выделило 27 млрд рублей на выплаты россиянам. Фото: Pixabay.com

В России завершились нерабочие дни, которые длились с 30 октября по 7 ноября, по приказу президента России Владимира Путина. Такое решение было принято из-за тяжелой ситуации с пандемией коронавируса в стране. Напоминаем, что руководители регионов были наделены полномочиями, продлевать или начинать раньше период нерабочих дней.

Несмотря на дополнительные ограничительные меры в стране, некоторые структуры продолжают свою деятельность, но их оплата труда не будет повышенной или двойной, потому что по такой ставке выплаты производятся только в праздничные дни. Например, с 4 по 7 ноября. При этом в России планируется поддержка малого и среднего бизнеса. В частности предусмотрены льготные кредиты и выплаты на каждого трудоустроенного работника в размере одно МРОТ – 12 792 рубля.

Большинство мер, которые принимает правительство, направлены на поддержку бизнеса в период пандемии и ограничительных мер. Уже выделено 27 млрд. рублей на такие затраты. Выплаты получат порядка 2 млн россиян до 31 декабря в 2021 году. Подать заявление на получение таких пособий можно с 1 ноября по 15 декабря.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
правительствовыплатыГосударство. Деньги.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы получите выплаты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Власти выплатят россиянам по 12 792 рубля до 31 декабря 2021
5:44:55 11/9/2021
Власти выплатят россиянам по 12 792 рубля до 31 декабря 2021
Минздрав РФ разрешил провести III фазу исследований китайской вакцины от коронавируса V-01
5:32:55 11/9/2021
Минздрав РФ разрешил провести III фазу исследований китайской вакцины от коронавируса V-01
В Москве следователи завершили расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина
5:26:32 11/9/2021
В Москве следователи завершили расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина
Контейнеровоз сел на мель из-за сильной бури в Приморье
5:10:30 11/9/2021
Контейнеровоз сел на мель из-за сильной бури в Приморье
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 9 ноября 2021 года
5:09:56 11/9/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 9 ноября 2021 года
2022: прогноз астролога Александра Зараева на Год Водяного Тигра – несказанно удачным год будет для четырех знаков зодиака
5:00:24 11/9/2021
2022: прогноз астролога Александра Зараева на Год Водяного Тигра – несказанно удачным год будет для четырех знаков зодиака
БердскВ Бердске ковидный госпиталь развернул койки на 160 пациентов, но есть лишь восемь аппаратов ИВЛ - вся правда о лечении зараженных коронавирусом от Минздрава
4:58:22 11/9/2021
В Бердске ковидный госпиталь развернул койки на 160 пациентов, но есть лишь восемь аппаратов ИВЛ - вся правда о лечении зараженных коронавирусом от Минздрава
В США вскрытие ветерана Второй мировой превратили в шоу в прямом эфире
4:50:28 11/9/2021
В США вскрытие ветерана Второй мировой превратили в шоу в прямом эфире
У трех знаков зодиака 9 ноября будет очень тяжелый день
4:49:45 11/9/2021
У трех знаков зодиака 9 ноября будет очень тяжелый день
В Набережных Челнах мужчина нашел отрубленную засохшую женскую руку под ванной соседа
4:34:10 11/9/2021
В Набережных Челнах мужчина нашел отрубленную засохшую женскую руку под ванной соседа