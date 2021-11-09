Власти выплатят россиянам по 12 792 рубля до 31 декабря 2021

В России завершились нерабочие дни, которые длились с 30 октября по 7 ноября, по приказу президента России Владимира Путина. Такое решение было принято из-за тяжелой ситуации с пандемией коронавируса в стране. Напоминаем, что руководители регионов были наделены полномочиями, продлевать или начинать раньше период нерабочих дней.
Несмотря на дополнительные ограничительные меры в стране, некоторые структуры продолжают свою деятельность, но их оплата труда не будет повышенной или двойной, потому что по такой ставке выплаты производятся только в праздничные дни. Например, с 4 по 7 ноября. При этом в России планируется поддержка малого и среднего бизнеса. В частности предусмотрены льготные кредиты и выплаты на каждого трудоустроенного работника в размере одно МРОТ – 12 792 рубля.
Большинство мер, которые принимает правительство, направлены на поддержку бизнеса в период пандемии и ограничительных мер. Уже выделено 27 млрд. рублей на такие затраты. Выплаты получат порядка 2 млн россиян до 31 декабря в 2021 году. Подать заявление на получение таких пособий можно с 1 ноября по 15 декабря.