Погода в Бердске 11 ноября 2021: температура воздуха значительно повысится, но пойдет снег и дождь

В середине недели, 11 ноября, в Бердске установится плюсовая температура и пойдет снег.
С утра в городе воздух прогреется до нуля градусов, а в обед потеплеет до +1 на столиках термометра. Весь день будет идти мокрый снег, при юго-западном ветре 3,8 м/с. Давление понизится до 751 мм ртутного столба. При относительной влажности 95%.
11 ноября отмечается народно-христианский праздник Авраамий и Настасья. На Руси в этот день ходили в церковь, зажигали свечи и просили о сохранении скота, о защите хлевов, от пожаров и порчи. Православная церковь в этот день чтит память двух святых-Аврамия Ростовского и Анастасии овечницу – они оба верующие христиане.
Анастасия называют покровительницей овец. Святая заботится о баранах, пастухах и о тех, кто изготавливает различные вещи из овечьей шерсти. Авраамий – защитник овчаров, обладатель жезла с крестом и основатель храма Иоанна Богослова. Целенаправленно перед иконами святых Авраамия и Анастасии крестьяне ставили свечи 11 ноября, именно их просили, защитить скот и дарить удачу овцеводов.