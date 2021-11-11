Тайна происхождения коронавируса: его распространение оказалось более широким, чем считалось ранее

Тайна того, как и где появился COVID-19, стала еще глубже после того, как новый анализ показал, что близкородственные вирусы распространены гораздо шире, чем считалось ранее. Отчет, написанный Этьеном Симон-Лорьер из Института Пастера в Париже и Висной Дуонг из Международной сети Института Пастера в Пномпене, был основан на двух образцах, полученных от подковообразных летучих мышей в Камбодже. Их выводы предполагают, что подобные коронавирусы могут быть эндемичными на больших территориях Юго-Восточной Азии.
В отчете, опубликованном сегодня научным журналом Nature, летучие мыши-подковы (род Rhinolophus) рассматриваются как «главный естественный резервуар» коронавирусов, связанных с SARS, также называемых сарбековирусами2.
В нем говорится: «Действительно, у летучих мышей Rhinolophus, собранных в нескольких провинциях Китая, было обнаружено большое разнообразие видов коронавируса, пишет EXPRESS.
«На сегодняшний день ближайшие родственники SARS-CoV-2 были идентифицированы у подковообразных летучих мышей, взятых в провинции Юньнань на юге Китая».
Они были секвенированы у летучей мыши Rhinolophus affinis в 2013 году, у летучей мыши Rhinolophus malayanus в 2019 году и у летучей мыши Rhinolophus pusillus в 2020 году. Кроме того, еще два похожих вируса были обнаружены у зондских ящеров (Manis javanica) в двух провинциях южного Китая. Более отдаленно связанный вирус был обнаружен у летучих мышей в провинции Чжэцзян на востоке Китая в 2015 и 2017 годах.
«Здесь обитает более 25 процентов мирового разнообразия летучих мышей, а близкий родственник SARS-CoV-2 был обнаружен у летучих мышей, пойманных в пещере в Таиланде в июне 2020 года».
Они добавили: «В этой работе мы сообщаем об идентификации и характеристике двух коронавирусов, тесно связанных с SARS-CoV-2, у летучих мышей, взятых в Камбодже в 2010 году, что указывает на то, что эта вирусная линия циркулирует в гораздо более широкой географической области, чем сообщалось ранее».
Оба образца в отчете были получены от подковообразных летучих мышей Шамела (Rhinolophus shameli), испытанных в декабре 2010 года в провинции Стунг-Тренг в Камбодже.
В отчете поясняется: «Эти две последовательности тесно связаны с SARS-CoV-2, демонстрируя 92,6-процентную идентичность нуклеотидов в геноме и идентичную геномную организацию».
Примечательно, что в отчете делается вывод: «Все эти элементы предполагают совместную циркуляцию предков этих вирусных подлиней как с более широкой географической зоной, так и с более отчетливыми видами летучих мышей, чем те, которые были идентифицированы ранее. Следует отметить, что нынешнее географическое распространение летучих мышей R. shameli не включает Китай. Однако распространение R. affinis, R. pusillus и R. malayanus частично совпадает с ареалом распространения R. shameli в Юго-Восточной Азии и распространяется на Китай, включая провинцию Юньнань, где другие вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2. были обнаружены».
В отчете подчеркивается: «Представленные здесь данные дополнительно указывают на то, что вирусы, родственные SARS-CoV-2, имеют гораздо более широкое географическое распространение, чем предполагалось ранее, и, вероятно, циркулируют через несколько видов Rhinolophus. Наше текущее понимание географического распределения линий SARS-CoV и SARS-CoV-214, возможно, отражает отсутствие выборки в Юго-Восточной Азии или, по крайней мере, в субрегионе Большого Меконга, который включает Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам. , а также провинции Юньнань и Гуаньси в Китае, связывающие район отбора проб ближайших вирусов к SARS-CoV-2, выявленных на сегодняшний день».
Он добавляет: «Наконец, панголины, а также члены отряда Carnivora, особенно семейства Viverridae, Mustelidae и Felidae, легко восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2, могут представлять собой промежуточных хозяев для передачи людям, и их нельзя игнорировать. в будущих усилиях по наблюдению в регионе».
Происхождение COVID-19 остается загадкой.
Текущая вспышка впервые была выявлена в Ухане ближе к концу 2019 года, а 31 декабря офис Всемирной организации здравоохранения в Китае был проинформирован о случаях «пневмонии неизвестной причины».
Многие считают, что вирус перешел от летучих мышей к промежуточному хозяину - например, ящерам - затем к людям.
Однако, хотя первоначально предполагалось, что источником был мокрый рынок в городе раньше, чем через месяц, многие ученые считают, что болезнь, вероятно, распространилась задолго до этого.
По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 250 миллионов случаев заболевания и более пяти миллионов смертей.