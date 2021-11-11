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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 ноября 2021 в России и мире

12:20:3411/11/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 11 ноября 2021 года.

11 ноября - День написания бумажных писем. Фото: Pixabay.com

• Праздник заквашенных
• Всемирный день курицы (World Chicken Day)
• День окончания Первой мировой войны
• День экономиста в России
• День написания бумажных писем
• Международный день фитнеса
• Всемирный день качества (World Quality Day)
• День офтальмолога в России
• Всемирный день шопинга (World Shopping Day)
• Всемирный день оригами (World Origami Days)
• Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving)
• Всемирный день мини-лыж
• Международный день вина «Темпранильо» (International Tempranillo Day)
• День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни
• День работника восстановительного поезда
• День памяти преподобного Авраамия Затворника
• День памяти святого преподобного Авраамия Ростовского
• Всемирный день юзабилити (World Usability Day)
• Католический праздник святого Мартина Турского (Feast of Saint Martin of Tours)
• День холостяков (Singles Day) - Китай
• День красной помады (Red Lipstick Day) - США
• День шоколадных палочек (Pepero Day) - Япония, Корея
• День десертного мороженого (National Sundae Day) - США
• День «метал-музыки» (National Metal Day, Nigel Tufnel Day) - США
• Международный фестиваль духовной музыки и искусства (Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra) - Ватикан
• День ветеранов (Veterans Day) - США
• День осведомлённости о гомункулах (National Homunculus Awareness Day) - США
• День независимости (Angolan Independence Day) - Ангола
• День перемирия в Первой мировой войне - Сербия
• Начало карнавального сезона (Opening of the Carnival Season) - Германия
• День государственности штата Вашингтон (Washington Statehood Day) - США
• День энергосбережения - Казахстан
• День независимости Картахены (Cartagena Independence Day) - Колумбия
• День образования (National Education Day) - Индия
• День республики (Republic Day) - Мальдивы
• Праздник независимости (Narodowe Swieto Niepodleglosci) - Польша
• День Конституции, День рождения короля (Birthday of King Jigme Singye Wangchuck) - Бутан
• Языческий праздник Эйнхериар (Einherjar) - Скандинавия
• День памяти павших (Remembrance Day, Armistice Day) - Великобритания, Франция, Канада
• День рождения султана Келантана (Sultan of Kelantan`s Birthday) - Малайзия
• День Лачплесиса (Lacplesa diena) - Латвия
• День Синт-Мартена (Sint Maarten`s Day) - Синт-Мартен
• Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея, Евгения
• Аврамий Овчар (Анастасия Овечница)

Важные события:
• 11 ноября 1572 года зафиксирована вспышка сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи
• 11 ноября 1765 года основано Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства
• 11 ноября 1837 года открыто движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом
• 11 ноября 1936 года в Англии впервые в мире показан прогноз погоды по телевидению
• 11 ноября 2002 года российский учёный Григорий Перельман доказал математическую гипотезу Пуанкаре

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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