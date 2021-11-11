Пьяный самарец ради шутки угрожал взорвать завод. Суд может посадить шутника на 5 лет

В Самаре в сентябре 2021 года в полицию позвонил мужчина, который сообщил о вероятности взрыва на заводе, расположенном в Кировском районе города. Тогда на место предполагаемого взрыва выехали сотрудники кинологической службы с собакой, оперативники, следователи и росгвардейцы.
После того, как были обследованы все помещения и территория завода, не было обнаружено ничего подозрительного. Правоохранители провели розыскные мероприятия и оказалось, что звонок поступил от местного жителя 1974 года рождения, который нигде не работал. Во время опроса мужчина сознался, что был в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В отношении хулигана заведено уголовное дело, подозреваемого ожидает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.
В Самаре стало намного больше ложных вызовов о возможных взрывах. В начале ноября был эвакуирован торговый центр, через день пришло сообщение о минировании станции метро «Гагаринская».