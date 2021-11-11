В Перми за сварившихся в кипятке пяти постояльцев отеля суд дал по 2 года колонии-поселения коммунальщикам

В Перми прошел суд, на котором рассматривалось уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей двух мужчин. Фигурантами стали Сергей Агеев, замначальника службы эксплуатации ООО "Пермская сетевая компания", и Вячеслав Хильков, бывший главный инженер ООО "Управляющая компания "Профи-Дом". Обоим вменили часть вины в смерти пяти постояльцев мини-отеля «Карамель», среди которых один ребенок.
- В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 118 РФ ("Нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей"), - сообщили в пресс-службе регионального СК для ТАСС.
По приговору суда оба мужчины получили по два года колонии-поселения.
Как стало известно изданию от источника, знакомого с ситуацией, обвинявшийся в халатности Разиф Исмакаев, работающий инспектором управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Пермскому краю, оправдан судом.
Ранее по данному делу срок получил владелец гостиницы, в которой погибли пять человек и шестеро были признаны пострадавшими, Сергей Щербаков. Ему присудили пять лет лишения свободы. Трагедия произошла в январе 2020 года. Из-за прорыва трубы с горячей водой в подвале, где и располагался отель, затопило помещение. Люди просто заживо сварились в кипятке.