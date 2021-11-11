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11.11
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Таксист домогался пассажирки, демонстрируя порно во время поездки по Москве

11:42:2811/11/2021
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Москвичка обратилась в полицию, так как боится за подростков, пользующихся услугами этого водителя. Она хочет, чтобы его уволили.

Таксист включил порно-ролик во время поездки. Фото: Pxfuel

В Москве женщина обратилась в полицию после того, как проехала в такси.

Водитель с самого начала поездки начал вести неприятные для взрослой женщины разговоры с предложением интима, кроме того, во время движения водитель вел автомобиль очень агрессивно — постоянно перестраивался, ехал на красный сигнал светофора, пересекал сплошные.

Выполнение заказа водителем сопровождалось демонстрацией видео эротического и порнографического содержания из планшета, установленного на панели машины.

Пассажирка обратилась в полицию. Она хочет добиться увольнения данного таксиста, так как переживает за пассажиров  более юного возраста и менее уверенных в себе, чтобы дать отпор навязчивому неудовлетворенному таксисту, пишет "Подъем".

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таксипорнодомогательстваводитель
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