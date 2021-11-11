Таксист домогался пассажирки, демонстрируя порно во время поездки по Москве

В Москве женщина обратилась в полицию после того, как проехала в такси.
Водитель с самого начала поездки начал вести неприятные для взрослой женщины разговоры с предложением интима, кроме того, во время движения водитель вел автомобиль очень агрессивно — постоянно перестраивался, ехал на красный сигнал светофора, пересекал сплошные.
Выполнение заказа водителем сопровождалось демонстрацией видео эротического и порнографического содержания из планшета, установленного на панели машины.
Пассажирка обратилась в полицию. Она хочет добиться увольнения данного таксиста, так как переживает за пассажиров более юного возраста и менее уверенных в себе, чтобы дать отпор навязчивому неудовлетворенному таксисту, пишет "Подъем".