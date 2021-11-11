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Ветеран боевых действий выстрелил 16 раз в жену и сына через дверь в Новой Москве

11:57:1711/11/2021
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Сами пострадавшие и нападавший заявляют, что выстрелы произошли случайно, когда он чистил пистолет.

пистолет
Напавший в Новой Москве на жену и сына выстрелил через дверь 16 раз. Фото: Рixabay.com

Стрельбой и ранениями закончился семейный конфликт в Новой Москве в четверг. Москвичка и ее сын обратились за медицинской помощью.

"Днем 10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в ходе семейного конфликта в Южном Бутово мужчина, предположительно из травматического оружия, совершил несколько выстрелов в жену и сына через закрытую дверь. Они обращались за медицинской помощью в больницу, после ее оказания были отпущены", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Полиция начала проверку по факту стрельбы.

Несмотря на то, что пострадавшие не имеют претензий к стрелку, глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах получения травм женщиной и ее совершеннолетним сыном.

Как выяснилось позже, напавший на жену и сына выстрелил в свою семью через дверь квартиры 16 раз.

Стрелком оказался ветеран боевых действий, передает РЕН ТВ.

Сами пострадавшие и нападавший заявляют, что выстрелы произошли случайно, когда он чистил пистолет. Уточняется, что оружие было травматическим.

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