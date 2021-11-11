Ветеран боевых действий выстрелил 16 раз в жену и сына через дверь в Новой Москве

Стрельбой и ранениями закончился семейный конфликт в Новой Москве в четверг. Москвичка и ее сын обратились за медицинской помощью.
"Днем 10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в ходе семейного конфликта в Южном Бутово мужчина, предположительно из травматического оружия, совершил несколько выстрелов в жену и сына через закрытую дверь. Они обращались за медицинской помощью в больницу, после ее оказания были отпущены", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Полиция начала проверку по факту стрельбы.
Несмотря на то, что пострадавшие не имеют претензий к стрелку, глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах получения травм женщиной и ее совершеннолетним сыном.
Как выяснилось позже, напавший на жену и сына выстрелил в свою семью через дверь квартиры 16 раз.
Стрелком оказался ветеран боевых действий, передает РЕН ТВ.
Сами пострадавшие и нападавший заявляют, что выстрелы произошли случайно, когда он чистил пистолет. Уточняется, что оружие было травматическим.