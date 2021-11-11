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Ошибка врачей приводит к тяжелому протеканию коронавируса у пациентов: Чем нельзя лечить, рассказала пульманолог

2:06:4311/11/2021
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Вреч отметила, что поражение легких вызывается не бактериями, а самим вирусом, а против него не применяется антибактериальная терапия.

Назначение антибиотиков при коронавирусе только ухудшает состояние пациента. Фото: PxHere
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Неправильная терапия при лечении пациентов с коронавирусом усугубляет их состояние. Назначение больным антибиотиков при COVID-19 как правило усугубляет протекание болезни. Такую ошибку врачей, приводящую к осложнениям при коронавирусе, назвала пульмонолог Елена Орлова, ее слова приводит NVL.

Как пояснила специалист, только одному из двадцати пациентов необходимо принимать антибиотики при лечении ковида, осложнения при неправильном назначении терапии усложняют в пять раз протекание заболевания.

- Антибиотик все так же не лечит вирусную инфекцию. Ковид все так же редко осложняется бактериальной инфекцией без инвазивных процедур в стационаре, — объяснила Орлова.

Пульмонолог отметила, что поражение легких вызывается не бактериями, а самим вирусом, а против него не применяется антибактериальная терапия. К тому же специалист напомнила, что в международных рекомендациях по лечению COVID-19 не было пункта о назначении антибиотиков для всех подряд пациентов.

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лечениеантибиотикикоронавирусошибки врачейЕлена Орлова
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