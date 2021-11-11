В поедании животных заподозрили семью из Курганской области, приютившую бездомных собаку и кошку

Семью, приютившую бездомных кошку Басю и собаку Мишу, заподозрили в поедании животных. Волонтерам показалось подозрительным, что жители Льгова Курской области отказались предоставить фотографии их новых питомцев, передает Telegram-канал SHOT.
Животных решили пристроить после передержки. На объявление откликнулась Ольга, которая не стала фотографировать и показывать Басю и Мишу. Причиной называли большую загруженность по хозяйству.
«У них большой двор, я решила, что тоже собачке будет неплохо. В "Одноклассники" просила прислать фото настойчиво — и одного, и другого. Она умалчивала», — рассказала Марина Николаевна, у которой животные находились на передержке.
Позже новая хозяйка сказала, что собаку отдали другим людям в Воронеж, но отказалась дать контакты, дескать, не нужно их беспокоить.
Живы ли кошка и собака, засомневалась Марина Николаевна. Масла в огонь сомнений подлила сбежавшая из дома дочь Ольги. Она поведала, что родители не работают и денег у них нет.
«Сестра рассказывала, что папа принес домой какого-то то ли енота, то ли собаку, и они их ели», — рассказала девушка.
Пришедшие в дом Ольги полицейские и волонтеры, собаку там не нашли. Но увидели кошку Басю и истощенного алабая. Пса забрали в клинику.