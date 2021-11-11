Шестиклассник отпилил себе палец при выполнении домашнего задания в Подмосковье

В Подмосковье шестиклассник отпилил себе палец, выполняя домашнее задание по труду. Несчастный случай произошел в Щелково 10 ноября, передает РЕН ТВ.
Школьник решил вырезать из фанеры фигурку. Для этого он взял циркулярную пилу отца вместо выданной учителем пилки. Ребенок подключил инструмент через удлинитель и не смог с ним справиться.
На крики ребенка прибежала его бабушка. Она, не медля ни минуты, поместила отрубленный палец в лед и на такси отправилась с внуком в больницу.
Благодаря этому врачи пришили мальчику отпиленный палец.
По факту инцидента правоохранители начали проверку.
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