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Солнце, Луна и восходящие знаки: что они означают и как найти свою большую тройку

8:30:3611/11/2021,Кайл Томас
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Поскольку Солнце является самой яркой силой в нашей солнечной системе, оно также является самой яркой силой в вашей карте рождения или карте личности. 

Астрология - это не религия, и она не относится к современной науке. Фото: Pixabay

Астрология супер модно, так что если вы не по крайней мере, немного немного знакомы с ним, вы остаться позади. Неважно, кто вы и будете ли вы читать свой гороскоп ежедневно, если вы не можете по крайней мере шутить с людьми, которые находят в нем ценность, вы - аутсайдер клуба.

Учитывая множество людей прыгает дальше на астрологии подножку, вот ваша маленькая Астрология 101 из некоторых ведущих деталей вы получили знать!

Как я уже упоминал в предыдущих статьях, астрология - это искусство, в котором расположение звезд используется для предсказаний о чьей-либо личности, а также времени важных жизненных событий. Астрология - это не религия, и она не относится к современной науке. В то время как астрономия и астрология раньше были одним и тем же, в последние годы мы обнаружили, что астрология - это инструмент, открывающий понимание себя, других людей и мира, в котором мы живем, пишет The SUN.

В этом отношении я считаю, что он находится где-то между сферами искусства, духовности и психологии. Какая смесь лучше всего подходит для вас, это то, как вы решите включить ее в свою жизнь. Эй, это может быть даже развлечение. Я делаю множество астрологических шуток и анализирую астрологию знаменитостей , и люди думают, что я чертовски забавен.

Теперь: нужно ли вам составить полную карту рождения и проанализировать каждую деталь вашего неба, чтобы понять каждый аспект того, кто вы есть и что вас ждет в будущем? Конечно, нет. Но действительно ли это открывает глаза и чрезвычайно ли полезно? Абсолютно безумно, да. Независимо от того, используете ли вы онлайн-калькулятор карты рождения, который использует ваше время, дату и место рождения (или столько информации, сколько вы можете найти), или проконсультируетесь с профессиональным астрологом, таким как я (да, я делаю чтения для знаменитостей, политиков и крутых людей во всем мире), вы найдете этот опыт незабываемым и поучительным.

Вот что вам нужно знать, чтобы поговорить со мной и другими астрофанами.

Какой у меня знак Солнца?

Когда кто-то спрашивает вас, ваш знак зодиака, они обычно имеют в виду ваш знак Солнца. И, ТБХ: каждый знает свой знак Солнца. В век Интернета это легко найти, и, по крайней мере, всем было немного любопытно, что звезды могут сказать о них. Некоторые люди полностью идентифицируют себя со своим солнечным знаком, в то время как другие смотрят на него и думают, что в этом нет никакого смысла.

Для этого есть несколько причин - вероятно, ваш Лунный знак и Асцендент, о которых я расскажу позже. Я всегда рекомендую людям читать о знаке Солнца в гороскопах на день/месяц/год, потому что даже если вы не полностью относитесь к чертам этого знака зодиака с точки зрения неба, вы увидите закономерности, которые коррелируют из-за планетарного движения в любой момент времени.

Знак Солнца основан на вашей дате рождения. Иногда, если вы родились в день, когда Солнце переключается между знаками зодиака, вам нужно обратиться к личной натальной карте, потому что на самом деле вы можете быть один над другим. У вас не может быть двух знаков Солнца - это означает, что куспидов не существует (несмотря на то, что журналы о поп-культуре пытаются сделать их вещью; хватит пытаться сделать их вещью, Карен!).


Вот краткий список обычных дат, когда Солнце находится в каждом знаке зодиака.

ОВЕН (21 МАРТА - 19 АПРЕЛЯ)

ТЕЛЕЦ (20 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ)

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ - 20 ИЮНЯ)

РАК (21 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ - 22 АВГУСТА)

ДЕВА (23 АВГУСТА - 22 СЕНТЯБРЯ)

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ - 22 ОКТЯБРЯ)

СКОРПИОН (23 ОКТЯБРЯ - 21 НОЯБРЯ)

СТРЕЛЕЦ (22 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ - 19 ЯНВАРЯ)

ВОДОЛЕЙ (20 ЯНВАРЯ - 18 ФЕВРАЛЯ)

РЫБЫ (19 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)

Поскольку Солнце является самой яркой силой в нашей солнечной системе, оно также является самой яркой силой в вашей карте рождения или карте личности. Эта энергия связана с вашей основной личностью и с тем, кем вы становитесь на протяжении всей жизни. Он показывает, как вы делитесь своим светом с миром, и является краеугольным камнем ваших ценностей, целей и внутреннего самоощущения. С возрастом ваша связь со знаком Солнца становится сильнее, потому что вы становитесь более уверенными в том, кем и чем являетесь, во всей своей красе.

Какой у меня лунный знак?

Далее в вашей большой тройке: у нас есть знак Луны. В то время как Солнце - это яркий свет, который мы видим в небе, Луна - это маяк, который ведет нас в ночи. Таким же образом знак Луны связан с нашим внутренним миром, чувствами и эмоциями. Знак Луны дает представление о том, как мы обрабатываем стимулы, а затем отражаем нашу реакцию на мир в наших привычках, реакциях и поведении. В психологическом анализе мы бы связали знак Луны с Ид, которое глубоко укоренилось в наших инстинктах и ​​бессознательном.

В зависимости от того, как мы обрабатываем эти энергии, мы также объясняем, как мы выражаем наши интимные и уязвимые стороны, а также усваиваем и понимаем наши эмоции. Ваши подлинные желания и импульсы восходят из знака Луны, но то, как мы передаем их миру, часто будет окрашено нашим знаком Солнца и знаком Восхода.

Другой способ понять знак Луны - думать о нем как о своем внутреннем духе или душе. Эта энергетическая частота проходит через вас интуитивно и часто является мощной силой, которая мотивирует то, как вы реагируете на других и мир.

Какой у меня знак Восхода?

А затем - барабанная дробь, пожалуйста - мы переходим к финальной части головоломки большой тройки! Ваш Восходящий знак, который взаимозаменяемо называется Асцендентом, чрезвычайно важен в вашей натальной карте, потому что он определяет, где начинается ваша натальная карта. Если вы ищете это на своем графике, это будет линия, которая находится в положении круга на 9 часов утра. Этот Восходящий Знак является синонимом вашего Первого Дома, который в конечном итоге относится к тому, как другие люди воспринимают вас и как вы взаимодействуете с миром.

Чтобы найти свой Восходящий знак, чрезвычайно важно знать время своего рождения (помимо места, даты и года), потому что он показывает, по какому знаку зодиака Солнце восходит на восточном горизонте. В эзотерической астрологии мы говорим, что в тот момент - когда вы впервые вздохнули - именно тогда вы стали собой, и ваша душа вошла в ваше тело. Глубокие вещи, правда? Разум взорван.

Так что, по сути, думайте о своем знаке Восхода как о маске, которую вы носите с миром. Это часто дает представление о вашем стиле, вашей внешности и даже о том, как вы сотрудничаете и относитесь к другим людям. Вот почему, если по какой-то причине ваш знак Солнца не так хорошо описывает вашу личность, как вы ожидали, весьма вероятно, что ваш Восходящий знак крадет шоу! Наши знаки Восхода чрезвычайно сильны, часто рассказывая нам о закономерностях, с которыми мы сталкиваемся в любой момент времени.

Вот почему я всегда рекомендую вам читать как свой знак Солнца, так и знак Восхода во всех гороскопах, поскольку вместе они покажут предсказания и путь, по которому вы идете.

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