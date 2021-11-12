Почему у детей с онкологией часто развивается ожирение: причина необычна

Спустя десятилетия после борьбы с детским раком выжившие часто сталкиваются с новой проблемой: кардиометаболическим заболеванием. Спектр состояний, который включает ишемическую болезнь сердца и диабет, кардиометаболическое заболевание, обычно поражает людей, страдающих ожирением, пожилых людей или инсулинорезистентных. По неизвестным пока причинам молодые, казалось бы, здоровые взрослые люди, пережившие детский рак, также находятся в группе риска, пишет Medical Xpress.
Может быть виновата лучевая терапия. Новое исследование показало, что пациенты с раком в детском возрасте, которых лечили с помощью облучения брюшной полости или всего тела, вырастают и демонстрируют аномалии жировой ткани, аналогичные тем, которые обнаруживаются у тучных людей с кардиометаболическим заболеванием. Результаты, опубликованные в JCI Insight, предполагают, что может потребоваться найти стратегии, которые снижают дозу облучения, воздействующую на жир.
«Когда врачи планируют лучевую терапию, они очень хорошо осознают токсичность для основных органов. Но жир часто не рассматривается», - говорит Пол Коэн из Рокфеллера. «Наши результаты предполагают, что раннее воздействие радиации на жировые клетки может вызвать долговременную дисфункцию жировой ткани, которая подвергает детей, переживших рак, более высокому риску кардиометаболических заболеваний».
За пределами мешка клетокДети, больные раком, с большей вероятностью доживут до взрослой жизни, чем когда-либо прежде. Более 80 процентов больных раком в возрасте до 18 лет все еще живы через год после первоначального диагноза. Но их ожидаемая продолжительность жизни остается неизменно низкой, в основном потому, что у многих выживших развивается кардиометаболическое заболевание. Исследования показывают, что среди тех, кто лечится лучевой терапией, риск сердечной смерти в семь раз выше, чем среди населения в целом.
Коэн, врач-ученый из Рокфеллера, работавший кардиологом в Мемориальном онкологическом центре им. Слоана Кеттеринга, задавался вопросом, почему. «Наблюдая за пациентами, я продолжал возвращаться к этой особой группе детей, переживших рак, у которых кардиометаболическое заболевание развивалось в более молодом возрасте, чем ожидалось, в отсутствие типичных факторов риска, таких как ожирение», - говорит он.
Он подозревал, что поврежденный жир играет роль. Недавняя работа лаборатории Коэна и других подчеркнула важность жира как эндокринного органа, который помогает регулировать обмен веществ. «Когда-то люди рассматривали жир как пассивный мешок клеток», - говорит Коэн. «Теперь мы понимаем, что жир с его совокупностью иммунных клеток и нервных волокон - это гораздо больше. Это сложный и динамичный орган».
И, как и любой другой орган, жир может быть уязвим для радиационного поражения - с такими же ужасными последствиями. «Хотя жировая ткань находится по всему телу и выполняет множество физиологических функций, она не считается« органом риска », когда онкологи-радиологи составляют планы лечения и, таким образом, могут получать высокие дозы, которые, вероятно, нарушают ее нормальное функционирование», - говорит Сяоцзин Хуанг. , постдок в лаборатории Коэна и первый автор исследования.
Коэн, Хуанг и команда биостатистов и медсестер из больницы Университета Рокфеллера начали исследовать потенциальную связь между лучевой терапией у детей и загадочными метаболическими заболеваниями, которые сопровождают их во взрослой жизни.
Молекулярное ожирениеДля исследования Коэн и его коллеги взяли биопсию у небольшой группы взрослых, переживших детский рак после лечения лучевой терапией всего тела или брюшной полости .
В остальном добровольцы имели низкий риск метаболических заболеваний, с нормальным ИМТ и соотношением талии к бедрам. Однако данные показали, что их жировая ткань была переполнена иммунными клетками, известными как макрофаги, и содержала несколько белков, участвующих в реакции организма на хронические травмы. Такой молекулярный профиль - это то, что Коэн ожидал найти у пожилых пациентов с ожирением, а не у нездоровых молодых людей, переживших рак, которые много лет назад получили чистые счета за здоровье. И их тела уже демонстрировали тонкие признаки назревающего метаболического заболевания, такие как повышение уровня сахара в крови.
«Мы специально выбрали молодых людей с нормальным ИМТ, и тем не менее, обнаруженная нами подпись совпадает с подписью людей, которые были намного старше и страдали ожирением», - говорит Коэн. «Было сказано, что радиация вызывает преждевременное старение, и это согласуется с тем, что мы здесь видели».
Коэн предостерегает от выводов о причинно-следственной связи из исследования, но он надеется, что документальное подтверждение связи между радиационным воздействием в детстве и повреждением жировой ткани может открыть дверь для дальнейших экспериментов. Его лаборатория в настоящее время разрабатывает модель мыши, чтобы лучше изучить клеточные и молекулярные последствия радиации, работа, которая может привести к лучшему пониманию любых основных путей заболевания. Коэн также предполагает, что более крупное исследование может выявить устойчивые молекулярные маркеры, указывающие, какие дети, пережившие рак, подвергаются наибольшему риску развития кардиометаболического заболевания.
В то же время он надеется, что настоящие открытия предупредят врачей о важности жира и необходимости его защиты. «Ничего не изменится в одночасье», - говорит Коэн. «Но эти первые результаты могут привлечь внимание клинициста к тому факту, что жировая ткань может быть затронута радиацией , и что эти эффекты могут вызвать проблемы для их пациентов спустя десятилетия».