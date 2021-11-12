Инспектор ДПС, простреливший в такси голову дочери, был сильно пьян

Инспектор ДПС, который выстрелил в голову собственной дочери прямо в салоне автомобиля такси был пьян. Также сообщается, что мужчина поругался с 20-летней девушкой перед тем, как произвести выстрел. Все случилось в Сергиевом Посаде. Там 47-летний отец ехал в такси с собственной дочерью из кафе. Машина направлялась в сторону дома семьи. В ходе поездки между родственниками возник конфликт. Далее мужчина схватился за оружие и выстрелил в голову девушке.
Известно, что машина тут же остановилась, девочка истекала кровью, а стрелявший скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело.
- Как выяснилось позже, пьяны были оба, оружие у полицейского было травматическое. Начата служебная проверка, отца уже уволили из органов, девушка приходит в себя, – сообщили в МВД.