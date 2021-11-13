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Приложения на смартфон для лечения боли в спине: помогают ли они?

9:30:3911/12/2021,от Университета Флиндерса
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Исследование, опубликованное в журнале с открытым доступом Disability and Rehabilitation, обнаружило, что 25 приложений, доступных для смартфонов Apple и Android, предлагают некачественные советы и информацию.

Многие из приложений были разработаны не людьми, имеющими четкий опыт работы со здоровьем. Фото: Pixabay

Австралийцы, надеющиеся сократить расходы на медицинское обслуживание и физиотерапию, используя приложения для смартфонов для самостоятельного снятия боли в пояснице, могут обречь себя на провал - новое исследование показывает невысокое качество и отсутствие индивидуальных медицинских рекомендаций в приложениях, пишет Medical Xpress.

Исследование, опубликованное в журнале с открытым доступом Disability and Rehabilitation, обнаружило, что 25 приложений, доступных для смартфонов Apple и Android, предлагают некачественные советы и информацию, вместо этого рекомендуя общие аэробные упражнения, которые не предоставляют важных индивидуальных инструментов управления болью в пояснице.

Необходимо было приобрести девять приложений для смартфонов, а некоторые из них предлагали пробную версию в течение одного месяца, прежде чем была введена ежемесячная плата.

Университет Флиндерса, доктор философии. Кандидат Клаудия Дидик из Колледжа медсестер и медицинских наук говорит, что результаты показывают, что приложения могут улучшить исходы от боли в пояснице, однако они не регулируются должным образом, а качество предоставляемой информации и советов часто оставляет желать лучшего.

«Приложения для смартфонов могут быть рентабельным вариантом для наблюдения за состоянием здоровья и получения рекомендаций, особенно для тех, кто не имеет времени, испытывает финансовые трудности, испытывает трудности с транспортом или живет в сельской местности с плохим доступом к медицинскому обслуживанию . Но быстрый темп этого «Разработка приложений для здоровья и благополучия затрудняет мониторинг и эффективное регулирование качества контента», - говорит г-жа Дидик.

«Многие из приложений были разработаны не людьми, имеющими четкий опыт работы со здоровьем. Ни одно из приложений не было протестировано, чтобы определить, могут ли они улучшить исходы от боли в пояснице , самоконтроль и изменение поведения. Это ограничивает доверие потребителей к продукт."

«Существует очевидная потребность в приложениях более высокого качества, которые были оценены и взяты из надежных источников. Только одно из приложений, приложение SelfBack, было протестировано и оценено в рандомизированных контролируемых испытаниях».

Поскольку боли в спине и шее затрагивают миллионы австралийцев в какой-то момент их жизни и неизменно считаются частой причиной посещений терапевта и больниц, технологии могут предложить эффективные альтернативы, которые не засоряют систему здравоохранения.

Но исследователи говорят, что плохо регулируемая отрасль снижает качество продукции, и в результате польза для здоровья недоказана.

«Существует потребность в недорогих, легкодоступных, надежных и специализированных мероприятиях, которые могут устранить несправедливость в отношении здоровья за счет немедленного предоставления услуг общественного здравоохранения высокого уровня для снижения экономических и личных издержек LBP», - говорит доцент Белинда Ланге. в Колледже медсестер и медицинских наук.

«Клинические рекомендации текущих приложений для смартфонов для LBP должны учитывать, что, хотя приложения приемлемого качества, они специально не разработаны с поддержкой самоуправления и принципов изменения поведения».

Результаты показывают, что разработчикам необходимо работать вместе с потребителями и профессионалами в области здравоохранения, чтобы включить расширенный контент для самоуправления и изменения поведения, а затем пробные приложения для проверки их эффективности.

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