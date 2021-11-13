Почему зимой усиливается боль в суставах при артрите? Советы по управлению болью

Пациенты с АРТРИТОМ могут заметить, что по мере того, как температура на улице падает, боли могут участиться. Почему это происходит и как справиться с обострениями артрита зимой? Согласно исследованию Фонда артрита , рассказ старых жен о том, что зимняя погода может увеличить количество обострений, на самом деле является правдой. Однако причиной болей в суставах является не только понижение температуры, пишет EXPRESS.
Почему зимняя погода влияет на артрит?По данным Arthritis Foundation, то, как зимняя погода влияет на людей с артритом, варьируется от человека к человеку.
Это просто потому, что одни люди более чувствительны к погоде, чем другие.
Однако исследования показывают, что зимние погодные изменения могут усилить боль в суставах.
Исследование 2014 года, опубликованное в BMC Musculoskeletal Disorders, показало, что более половины пациентов с артритом сообщают о более сильной боли из-за внешнего климата.
Из 712 человек, принявших участие в опросе, 67 процентов заявили, что чувствуют себя чувствительными к погоде.
Один из главных виновников болей - не обязательно падение температуры. Вместо этого исследования показали, что это на самом деле результат изменений атмосферного давления.
Проще говоря, барометрическое давление - это мера, которая относится к весу воздуха вокруг нас.
Это означает, что холодный фронт может не только вызвать воспаление ваших рук и пальцев, но то же самое можно сказать и о теплом фронте.
Зимой резкое падение атмосферного давления может вызвать опухание суставов, оказывая большее давление на нервы, контролирующие болевой центр тела.
Фонд артрита уверяет, что это скоро пройдет, как только погода установится.
Несмотря на это, есть исследования, которые говорят о том, что более холодные температуры могут сыграть свою роль.
Одна из теорий заключается в том, что зимой холодная погода увеличивает давление на суставы, что приводит к боли.
Кроме того, некоторые исследования показали, что холодная погода может повысить чувствительность болевых рецепторов.
В результате боль при артрите может ощущаться сильнее, что может превратиться в порочный круг.
По мере того, как суставы становятся болезненными, их жесткость может усиливаться, и из-за этой жесткости боли могут стать еще более неприятными.
Как облегчить боль при артрите зимой?Есть несколько способов снизить риск возникновения болей в суставах или справиться с ними зимой.
Носите много слоев
Хотя это может показаться очевидным, теплое обертывание в эти морозные дни может иметь большое значение для уменьшения болей и болей.
Свободная многослойная одежда может удерживать тепло вашего тела.
Надевайте перчатки или рукавицы, если ваши руки особенно подвержены обострениям, и убедитесь, что вы носите шляпу и шарф, чтобы улавливать выходящее тепло.
Водонепроницаемые ботинки - хорошая идея, если на улице мокро или снежно, так как влажная обувь только усугубит боль в ногах.
Делайте упражнения или двигайтесь
Хотя прогулка на улице зимой может быть не самым предпочтительным вариантом для пациентов с артритом, любые физические нагрузки принесут огромную пользу нашим суставам.
Попробуйте заняться растяжкой по утрам или займитесь физическими упражнениями.
Плавание - отличный вариант для тех, кто не может заниматься высокоинтенсивными тренировками.
Даже такая медленная вещь, как йога, может творить чудеса.
Оставайтесь гидратированными
В зимние месяцы наши тела не потеют так часто, как летом.
Задержка воды может в значительной степени способствовать отеку.
Вот почему так важно пить много воды.
Управление весом
Хотя похудение может быть долгим делом, замена некоторых полезных альтернатив в вашем рационе и увеличение ежедневных упражнений может стать небольшими изменениями, которые имеют большое значение.
Вес может быть одним из основных факторов боли при артрите.
Чем больше вы весите, тем больше приходится переносить вашим суставам, что увеличивает риск дискомфорта.