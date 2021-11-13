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Какой сегодня церковный праздник 13 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:1411/12/2021
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По поверьям в этот день рыбакам нельзя ругаться, иначе всю зиму будет безрезультативная рыбалка.

Воробьи громко чирикают – к теплу. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 13 ноября 2021 года

Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и и Аристовула
Мученика Епимаха Нового
Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских

Народные праздники и приметы

Спиридон и Никодим
В этот праздник чтят память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. По народным традициям в этот день начинали охотиться и ловить рыбу. Рыбаки верили, что если из пойманной рыбы спечь пирог и угостить им всех членов семьи, то в доме будет царить благополучие и здоровье. Также в этот день отбирали для забоя слабых кур, а остальных закрывали в зимних сараях.

По поверьям в этот день рыбакам нельзя ругаться, иначе всю зиму будет безрезультативная рыбалка.

Приметы

Солнце закатывается в густую тучу с пурпурной окраской на востоке – к осадкам.
Свистит снегирь – скоро зима будет.
Куры кудахчут не сразу после того, как снесли яичко, – к непогоде.
Воробьи громко чирикают – к теплу. Не слышно воробьиного чириканья – скоро наступят устойчивые холода.
Ветер переменил направление с восточного на западное – к усилению облачности.

Источник: my-calend.ru

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