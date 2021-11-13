Какой сегодня церковный праздник 13 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и и Аристовула
Православные праздники 13 ноября 2021 года
Мученика Епимаха Нового
Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
Народные праздники и приметыСпиридон и Никодим
В этот праздник чтят память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. По народным традициям в этот день начинали охотиться и ловить рыбу. Рыбаки верили, что если из пойманной рыбы спечь пирог и угостить им всех членов семьи, то в доме будет царить благополучие и здоровье. Также в этот день отбирали для забоя слабых кур, а остальных закрывали в зимних сараях.
По поверьям в этот день рыбакам нельзя ругаться, иначе всю зиму будет безрезультативная рыбалка.
ПриметыСолнце закатывается в густую тучу с пурпурной окраской на востоке – к осадкам.
Свистит снегирь – скоро зима будет.
Куры кудахчут не сразу после того, как снесли яичко, – к непогоде.
Воробьи громко чирикают – к теплу. Не слышно воробьиного чириканья – скоро наступят устойчивые холода.
Ветер переменил направление с восточного на западное – к усилению облачности.
Источник: my-calend.ru