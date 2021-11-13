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В Бердска загорелся автомобиль от неудачного автозапуска во дворе многоэтажке

5:11:1011/13/2021
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Очевидца рассказали, что пострадавшее авто принадлежит девушке, она и пыталась завести свое транспортное средство дистанционно. 

Автомобиль загорелся во дворе многоэтажки в Бердске. Фото: "Курьер.Среда"

Утром в субботу, 13 ноября, в Бердске загорелся автомобиль.

Как рассказали "Курьер.Среда" очевидцы, инцидент произошел у дома №122 на ул. Островского. Машина была припаркована во дворе.

По словам очевидцев, автомобиль воспламенился примерно в 11.30. Вероятной причиной происшествия называют неудачный автозапуск.

Соседи рассказали, что авто принадлежит девушке, она и пыталась завести свое транспортное средство дистанционно.

Марку автомобиля и масштабы пожара, не сообщили. Но точно известно, что из людей никто не пострадал. На место происшествия выезжали пожарные и полицейские.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", вечером 12 ноября произошел пожар в административном здании на химзаводской промплощадке в Бердске.

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