В Бердска загорелся автомобиль от неудачного автозапуска во дворе многоэтажке

Утром в субботу, 13 ноября, в Бердске загорелся автомобиль.
Как рассказали "Курьер.Среда" очевидцы, инцидент произошел у дома №122 на ул. Островского. Машина была припаркована во дворе.
По словам очевидцев, автомобиль воспламенился примерно в 11.30. Вероятной причиной происшествия называют неудачный автозапуск.
Соседи рассказали, что авто принадлежит девушке, она и пыталась завести свое транспортное средство дистанционно.
Марку автомобиля и масштабы пожара, не сообщили. Но точно известно, что из людей никто не пострадал. На место происшествия выезжали пожарные и полицейские.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", вечером 12 ноября произошел пожар в административном здании на химзаводской промплощадке в Бердске.