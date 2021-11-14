Три строгих запрета в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 14 ноября: и очень важное дело

14 ноября православный мир почитает память святого Космы и преподобного Дамиана, чудотворцев и бессмертных врачей.
Святые бессребреники были врачами, оказывая бесплатную помощь всем людям. Именно отказ брать в благодарность деньги или подарки стал поводом называть святых “бессеребрянными” или “немилосердными”. Они объединили медицинские знания с истинной верой в Иисуса Христа. В ответ они попросили тех, кого они лечили, принять и исповедать истинную веру в Господа.
Некоторые, однако, из ревности опорочили двух братьев перед императором, который пытался убедить их отречься от Спасителя Христа. Они не только не отреклись от своей веры, но по благодати Святого Духа им удалось убедить и обратить самого императора в христианство, поскольку он принял их лечение, будучи тяжело больным. В результате чего и он, и присутствующие исповедали свою веру в Иисуса Христа.
На Руси этот праздник широко отмечали. Девицы 14 ноября устраивали Кузьминкины вечеринки. Они готовились к празднику очень тщательно, еще до праздника девушки снимали дом, где готовили угощения и варили пиво. Вечером приглашали парней, и все вместе танцевали, играли в игры и пели. Когда из еды ничего не оставалось, молодежь шла воровать курей. В этот праздник это им прощалось.
14 ноября гуляли последние свадьбы.
Женщины начинали заниматься пряжей.
При этом в этот день были запреты:
Кузнецам нельзя было работать – это было греховным.
В день осенних кузьминок после того, как скупали малыша, не выливали воду на улицу, чтобы он в будущем много не плакал и спокойно спал.
Также не смотрели в глаза тем, кому подавали милостыню, чтобы не навлечь на себя бедность.