Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Три строгих запрета в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 14 ноября: и очень важное дело

2:00:4211/14/2021,София Мальцева
0

Когда из еды ничего не оставалось, молодежь шла воровать курей. В этот праздник это им прощалось.

Кузнецам нельзя было работать – это было греховным. Фото: Pixabay.com

14 ноября православный мир почитает память святого Космы и преподобного Дамиана, чудотворцев и бессмертных врачей.

Святые бессребреники были врачами, оказывая бесплатную помощь всем людям. Именно отказ брать в благодарность деньги или подарки стал поводом называть святых “бессеребрянными” или “немилосердными”. Они объединили медицинские знания с истинной верой в Иисуса Христа. В ответ они попросили тех, кого они лечили, принять и исповедать истинную веру в Господа.

Некоторые, однако, из ревности опорочили двух братьев перед императором, который пытался убедить их отречься от Спасителя Христа. Они не только не отреклись от своей веры, но по благодати Святого Духа им удалось убедить и обратить самого императора в христианство, поскольку он принял их лечение, будучи тяжело больным. В результате чего и он, и присутствующие исповедали свою веру в Иисуса Христа.

На Руси этот праздник широко отмечали. Девицы 14 ноября устраивали Кузьминкины вечеринки. Они готовились к празднику очень тщательно, еще до праздника девушки снимали дом, где готовили угощения и варили пиво. Вечером приглашали парней, и все вместе танцевали, играли в игры и пели. Когда из еды ничего не оставалось, молодежь шла воровать курей. В этот праздник это им прощалось.

14 ноября гуляли последние свадьбы.
Женщины начинали заниматься пряжей.

При этом в этот день были запреты:
Кузнецам нельзя было работать – это было греховным.
В день осенних кузьминок после того, как скупали малыша, не выливали воду на улицу, чтобы он в будущем много не плакал и спокойно спал.
Также не смотрели в глаза тем, кому подавали милостыню, чтобы не навлечь на себя бедность.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыдень Космы и Дамиана
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Три строгих запрета в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 14 ноября: и очень важное дело
2:00:42 11/14/2021
Три строгих запрета в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 14 ноября: и очень важное дело
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией, где собралось около 2000 беженцев
2:00:10 11/14/2021
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией, где собралось около 2000 беженцев
Грешно ли работать 14 ноября в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?
1:30:10 11/14/2021
Грешно ли работать 14 ноября в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?
Очаровательные открытки и душевные слова признательности врачам в День эндокринолога 14 ноября
1:15:03 11/14/2021
Очаровательные открытки и душевные слова признательности врачам в День эндокринолога 14 ноября
Кузьминки осенние: почему на Руси 14 ноября воровали кур. И как наши предки получали целебные яйца
1:00:56 11/14/2021
Кузьминки осенние: почему на Руси 14 ноября воровали кур. И как наши предки получали целебные яйца
Правильные поздравления во Всемирный день борьбы с диабетом: в красивых открытках и милых словах в праздник 14 ноября
12:45:35 11/14/2021
Правильные поздравления во Всемирный день борьбы с диабетом: в красивых открытках и милых словах в праздник 14 ноября
Яркие открытки в День социолога для каждого 14 ноября: и душевные стихи
12:15:12 11/14/2021
Яркие открытки в День социолога для каждого 14 ноября: и душевные стихи
Погода в Бердске 14 ноября 2021: температура воздуха постепенно возвращается к понижению
11:30:57 11/13/2021
Погода в Бердске 14 ноября 2021: температура воздуха постепенно возвращается к понижению
Исцеляющие сердце и дающие надежду открытки в Международный день логопеда: отправь по WhatsApp коллеге и своему врачу 14 ноября
11:15:05 11/13/2021
Исцеляющие сердце и дающие надежду открытки в Международный день логопеда: отправь по WhatsApp коллеге и своему врачу 14 ноября
Сильно потеете ночью во сне? Возможные причины и нужно ли к врачу
10:30:13 11/13/2021
Сильно потеете ночью во сне? Возможные причины и нужно ли к врачу