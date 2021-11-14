С Днем РУБОП! Доблестные открытки и поздравления для сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью в праздник 15 ноября

Оргпреступность — это зло,
Спорить здесь никто не станет,
Но таких крутых ребят,
Они точно не обманут.
Острый ум и острый глаз —
Никому от вас не скрыться,
Если вышли вы на след,
Остается покориться.
Я желаю долго жить,
Крепким быть и очень сильным,
Добрым быть в душе своей,
А в одежде — очень стильным!
Женщин всех с ума сводить,
Не грустить и не сдаваться,
Всех бандитов посадить,
И почаще улыбаться!
***
С Днем создания УБОП!
Мы желаем честно, чтоб
Ваши планы все сбылись,
А преступники сдались!
Вам — почаще отдыхать,
Море премий получать,
Жизнь хорошую любить,
Дружбу верную ценить!
В этот день создали отделенья
По борьбе с преступностью любой.
Принимай скорее поздравленье,
Праздник связан ведь с тобой.
Пусть во всем сопутствует везенье,
Раскрываются легко дела.
Будет пусть веселым настроенье
И угроза не тревожат никогда.
***
Поздравляю всех героев,
Вас иначе не назвать.
Ведь с преступность лихою
Нужно вам повоевать.
В сердце смелости желаю,
Силы в теле и добра.
Чтоб в душе вам сладко было
От семейного тепла.
Были чтоб всегда здоровы,
Дух живет пусть боевой.
Ведь рискуете порой вы
Жизнью вашей, головой.