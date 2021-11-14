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С Днем РУБОП! Доблестные открытки и поздравления для сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью в праздник 15 ноября

11:15:4311/14/2021
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5 ноября 1988 года Приказом МВД Советского Союза № 0014 «О создании управления по борьбе с организованной преступностью» было организовано 6-е управление МВД СССР. Эта дата и стала точкой отсчета в формировании данных подразделений.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью

Оргпреступность — это зло,
Спорить здесь никто не станет,
Но таких крутых ребят,
Они точно не обманут.

Острый ум и острый глаз —
Никому от вас не скрыться,
Если вышли вы на след,
Остается покориться.

Я желаю долго жить,
Крепким быть и очень сильным,
Добрым быть в душе своей,
А в одежде — очень стильным!

Женщин всех с ума сводить,
Не грустить и не сдаваться,
Всех бандитов посадить,
И почаще улыбаться!

***

С Днем создания УБОП!
Мы желаем честно, чтоб
Ваши планы все сбылись,
А преступники сдались!

Вам — почаще отдыхать,
Море премий получать,
Жизнь хорошую любить,
Дружбу верную ценить!

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью

В этот день создали отделенья
По борьбе с преступностью любой.
Принимай скорее поздравленье,
Праздник связан ведь с тобой.

Пусть во всем сопутствует везенье,
Раскрываются легко дела.
Будет пусть веселым настроенье
И угроза не тревожат никогда.

***

Поздравляю всех героев,
Вас иначе не назвать.
Ведь с преступность лихою
Нужно вам повоевать.

В сердце смелости желаю,
Силы в теле и добра.
Чтоб в душе вам сладко было
От семейного тепла.

Были чтоб всегда здоровы,
Дух живет пусть боевой.
Ведь рискуете порой вы
Жизнью вашей, головой.

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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