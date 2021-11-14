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Чем опасны дни перед почти полным Лунным Затмением 19 ноября 2021 года: как оградить себя от денежных проблем, которые может принести Исчезающая Луна

9:00:0111/14/2021,Анна Филатова
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В это период времени наши эмоции будут особенно уязвимы, могут проснуться старые душевные раны.

Отдайте все финансовые долги, чтобы в будущем не возникало материальных проблем.
Отдайте все финансовые долги, чтобы в будущем не возникало материальных проблем. Фото: Рixabay.com

Затмение не проходит одно, оно всегда идет в паре луна-солнце. В текущем году было два коридора затмений, это значит, что затмения было четыре. Первый коридор затмений прошел в мае, а второй нас ждет в период с 19 ноября по 4 декабря.

Коридор затмений начнется с лунного затмения, а завершит его лунное. Время коридора затмений будет очень энергетически сильное, то, что люди будут делать в это время заложит программу на предстоящую жизнь. Программа эта будет заложена сроком почти на девятнадцать лет, потому что такой промежуток времени необходим чтобы Луна и Солнце снова встретились именно в таком положении.

В предстоящем коридоре затмений будет задействована ось Телец-Скорпион, а это значит, что на первый план выходят материальные ценности и любовные отношения. Эти две сферы являются основными в жизни любого человека, поэтому важно понимать, как прожить коридор затмений так, чтобы не навредить себе на ближайшие девятнадцать лет.

В это период времени наши эмоции будут особенно уязвимы, могут проснуться старые душевные раны. В данный период первостепенная задача - это сохранение душевного равновесия и спокойствия. Важно в этот период времени максимально приложить усилия, чтобы не произошло конфликтов и ссор, потом налаживать отношения будет очень сложно.

Коридор затмений - это время, когда необходимо закрыть все свои долги и не только финансовые, но и моральные. Если вы брали деньги в долг, то обязательно рассчитайтесь с ним, чтобы избежать дальнейших финансовых проблем. Наладьте отношения с людьми, с которыми вы перестали общаться по глупости, это время идеально для примирений. Попросите прощения у людей, которых вам довелось обидеть. В своей душе простите тех, кто обидел вас, отпустите эту ношу и ваша карма станет чище и появится больше сил и энергии.

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солнцелуназатмение
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