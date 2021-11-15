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Астропрогноз на неделю с 15 по 21 ноября 2021 от Рассела Гранта: что ждет каждый знак зодиака?

11:00:3811/14/2021
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Американский астролог лад свой прогноз на предстоящую неделю для всех знаков зодиака в отдельности.

Что звезды приготовили для вас на этой неделе. Фото: Pixabay.com

Гороскопы можно использовать, чтобы заглянуть в будущее. Астролог Рассел Грант поделился своими ожиданиями в ближайшие дни, пишет express.co.uk.

Овен (21 марта / 20 апреля).

Подумайте об этом подробнее, прежде чем принимать предложение старшего коллеги. Как бы соблазнительно это предложение ни звучало, есть вещи, о которых они вам не говорят. Есть все шансы, что они мотивированы тем, что лучше для них самих, а не для вас.

Телец (21 апреля / 21 мая).

Вы почувствуете меньший стресс, если будете работать на знакомой работе. Сверхурочная работа предоставит вам отличный повод отказаться от семейных или социальных планов, которые вам не нравились. Есть тот, кого нужно избегать ради мирной жизни.

Близнецы (22 мая / 21 июня).

Поездка по магазинам с другом, который умеет делать выгодные покупки, будет одновременно веселой и продуктивной. Они не только помогут вам сэкономить много денег, но и найдут то, что вы искали, по доступной цене.

Рак (22 июня / 23 июля).

Кто-то в семье пытается убедить вас расстаться с деньгами. Будь то покупка того, что они не могут себе позволить, или они хотят получить ссуду, не чувствуйте себя обязанным соглашаться с их предложениями.

Лев (24 июля / 23 августа).

Если вы не улучшаете свой дом, вы и ваша семья будете обсуждать возможность переезда. Вы можете поменять город на сельскую местность или наоборот. Только когда вы все согласны, вы сможете предпринять столь важный шаг.

Дева (24 августа / 23 сентября).

Вы бы предпочли не торопиться с задачей и решить ее с первого раза. Вы знаете, что на исправление одной небольшой ошибки могут потребоваться часы или даже дни, и поэтому вас раздражает тот, чья небрежность может стоить вам тоже.

Весы (24 сентября - 23 октября).

Вас раздражает то, как напарник оставляет вас делать всю работу. Вам не нравится говорить «нет», но вам также не нравится, как они воспринимают вашу доброту как должное. Как бы вы ни ненавидели волноваться, пора им противостоять.

Скорпион (24 октября / 22 ноября).

Ограничьте любое нетерпение, которое заставляет вас хотеть видеть результаты, когда чем больше внимания вы уделяете своему делу, тем лучше последствия. Если вы броситесь в чем-то или во что-то, велика вероятность, что вы примете неправильные решения.

Стрелец (23 ноября / 21 декабря).

Вы устали прислушиваться к мнению других людей. На обсуждение тратится много времени. Вы предпочтете уживаться, а не сидеть сложа руки и говорить о том, что все собираются делать. Если другие не примут меры в ближайшее время, вы пойдете вперед без них.

Козерог (22 декабря / 20 января).

Вы не ожидали, что вам придется взять на себя работу, которая привлечет к вам всеобщее внимание. Вы предпочитаете работать за кулисами, но, возможно, вам придется вмешаться в последний момент, чтобы заменить отсутствующего коллегу. Ничего не бывает полностью прямым.

Водолей (21 января / 19 февраля).

Обсуждения идут по кругу. Вы хорошо осведомлены о мнениях некоторых людей, поскольку они следят за тем, чтобы их голоса были услышаны. Теперь, когда вы их услышали, вы будете действовать в соответствии со своими тщательно продуманными взглядами.

Рыбы (20 февраля / 20 марта).

Ваша интуиция редко подводит вас, и вы обычно хорошо читаете людей. Однако иногда вы ошибаетесь. Кто-то, кто новичок на вашем рабочем месте, умеет скрывать свои истинные чувства, и на этот раз вам не удастся с ними справиться.

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гороскопастрологиязнаки зодиакаРассел Грант
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