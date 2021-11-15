Шесть физических признаков стресса, которые нельзя игнорировать

Каждый время от времени испытывает стресс. Но если вы плохо справляетесь с уровнем стресса, ваше тело начнет нести основную тяжесть и подбрасывает некоторые красные флажки, пишет thesun.co.uk.
Есть несколько участков тела, на которых будет проявляться стресс, если вам нужно немного остыть.
От вашей кожи до сна важно заметить, начинает ли ваше беспокойство влиять на ваше тело.
Д-р Стефани Оои, врач общей практики в ведущей лондонской клинике MyHealthcare Clinic , говорит, что важно, чтобы люди знали признаки и получали помощь - не только для эмоционального благополучия, но и для физического здоровья.
Доктор Оои сказал: «Во-первых, стресс не всегда бывает отрицательным. На самом деле это очень полезная эмоция для тела.
«В периоды стресса наши тела испытывают реакцию« борись или беги ». Это высвобождает гормоны, включая адреналин, которые помогают нам реагировать, если мы сталкиваемся с угрозой или опасностью.
«Представьте себе сценарий, в котором вы съезжаете с обочины, и к вам приближается машина. Ваше тело реагирует, прыгая назад или бегом вперед, ваше сердце учащается, ваши руки могут дрожать, и вы можете начать потеть. В этом случае реакция на стресс помогает нам обезопасить себя.
«Но сейчас стресс стал частью нашей повседневной жизни, и проблемы могут начаться, когда мы испытываем симптомы стресса в течение продолжительных периодов времени, когда это не нужно и не помогает».
Здесь эксперты обрисовали в общих чертах, на что следует обращать внимание и почему эти области могут сказать вам, что уровень стресса слишком высок.
1. Плохая кожа.
Плохой прорыв? Вы можете быть в стрессе.
Стресс уже давно ассоциируется со многими распространенными кожными заболеваниями и может быть как причиной их возникновения, так и отягощением.
Терапевт-диетолог Ханна Брей ранее объяснила : «Считается, что гормоны стресса, такие как кортизол, вызывают высвобождение воспалительных соединений клетками кожи.
«Это способствует возникновению таких состояний, как псориаз, атопическая экзема, алопеция, розацеа и акне, которые могут влиять на уверенность в себе и сами по себе стать источником дополнительного стресса».
2. Усталость.
Доктор Оои сказал: «Стресс может утомлять не только ум, но и тело.
«Стресс влияет на людей по-разному, но краткосрочные симптомы могут включать раздражительность и усталость, и у вас может быть меньше желания вставать и что-то делать».
3. Увеличение веса.
Для некоторых людей, находящихся в состоянии стресса, не может быть и речи о том, чтобы что-то съесть, но другие могут утешиться в еде.
Доктор Оои объясняет: «Стресс также может изменить аппетит, и люди могут начать есть слишком много или слишком мало.
«Недостаточный или избыточный вес может способствовать другим осложнениям со здоровьем».
Исследования, проведенные LloydsPharmacy, ранее также показали, что более трети людей с избыточным весом называют стресс основной причиной увеличения веса, а 2 из 3 едят больше, когда испытывают стресс.
4. Проблемы с желудком.
Наш мозг и пищеварительная система связаны через блуждающий нерв, поэтому, когда наш мозг находится в состоянии стресса, симптомы часто проявляются в кишечнике (и наоборот).
Неудивительно, что стресс является одним из главных провоцирующих факторов синдрома раздраженного кишечника (СРК), - говорит Ханна.
«Стресс может нарушить смешение бактерий в нашем кишечнике, уменьшая количество полезных штаммов, что, в свою очередь, увеличивает риск чрезмерного роста патогенов.
«Прием высококачественной добавки с живыми бактериями, такой как Bio-Kult Advanced Multi-Strain Formula, с 14 различными штаммами, может помочь восполнить истощенную полезную кишечную флору, поддерживая баланс микробиома и потенциально помогая при разнообразном спектре желудочно-кишечных расстройств, связанных со стрессом».
5. Бессонница.
Хотя вы можете чувствовать усталость в течение дня, некоторым людям трудно заснуть, когда их голова наконец-то касается подушки.
Ханна сказала, что получение второго дыхания энергии прямо перед сном - классический признак того, что наши надпочечники (которые контролируют реакцию на стресс) испытывают трудности.
Она сказала: «Гормоны стресса могут вызвать гипервозбуждение, нарушая баланс между сном и бодрствованием.
«Это создает порочный круг, так как со стрессовыми ситуациями гораздо труднее справляться, когда вы устали, что ведет к дальнейшему стрессу».
6. Пониженный иммунитет.
Кортизол (наш гормон стресса) подавляет иммунные клетки, что означает, что наша способность бороться с микробами, вирусами и другими чужеродными захватчиками снижается, что делает нас более восприимчивыми к инфекциям, когда мы испытываем стресс.
По словам Ханна, трудности современной жизни приводят к тому, что многие испытывают хронический стресс, и это хроническое угнетение иммунной системы может иметь серьезные последствия.
«Высокий стресс - большой фактор риска развития аутоиммунных заболеваний, когда иммунная система сбивается с толку и неправильно начинает атаковать части тела».
Доктор Оои говорит, что у многих пациентов наблюдаются симптомы, связанные со стрессом, и хотя это может показаться очень одиноким, на самом деле это очень распространено.
Она сказала: «Есть некоторые занятия, которые могут помочь вам улучшить самочувствие, например, упражнения, которые могут вырабатывать в организме химические вещества, дающие хорошее самочувствие.
«Еще одна проблема, связанная с продолжающимся стрессом, заключается в том, что у людей может возникнуть соблазн обратиться к таким порокам, как курение или употребление алкоголя. Они сами по себе несут риск для здоровья, поэтому не идеальны в качестве решения для борьбы со стрессом.
«Часто бывает очень полезно поговорить о том, что вы переживаете. Это не обязательно должна быть ваша семья, это может быть медицинский работник, друг или есть несколько фантастических групп поддержки или телефонов доверия ».