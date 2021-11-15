Почему редька с медом помогает от простуды: как правильно приготовить, какой мед выбрать

Редька уже давно прославилась в народе своими питательными свойствами, а также витаминами, которые способны бороться с различными возбудителями простудных заболеваний. Этот овощ применяют и в различных блюдах, и в заправках, а также едят сырым с добавлением специй и растительного масла. Но наиболее эффективно с различными вирусами редька борется в сочетании с медом. Мед не только балансирует вкус плода, но и в десятки раз увеличивает его лечебные свойства, становясь спасением для множества россиян в период гриппа и ОРВИ.
В смеси меда и редьки содержатся все необходимые иммунитету витамины группы B, С, А, PP и K. Также такое сочетание богато большим содержанием йода, железа, меди, кобальта, фтора и марганца, кальция, магния, натрия и фосфора.
Для приготовления смеси лучше всего подходит гречишный, липовый или цветочный мед. В них содержится множество натуральных компонентов и витаминов, однако следует помнить, что мед является сильным аллергеном и принимать его даже с редькой может быть опасно.
Рецепт приготовления редьки с медом.
1. Возьмите редьку, предварительно тщательно промыв корнеплод и отрезав от него верхушку.
2. С помощью любого удобного столового прибора сделайте в корнеплоде углубление, как бы превратив его в емкость.
3. Положите в углубление несколько ложек меда, количество определите сами.
4. Накройте емкость ранее срезанной крышкой редьки.
5. Оставьте мед и редьку настаиваться на 10-12 часов, а затем употребить.
Существует и более простой рецепт, в котором вам необходимо взять сок редьки и мед. Перемешайте их между собой и также оставьте настаиваться в плотно закрытой емкости на 10-12 часов. Затем сироп можно употреблять порционно перед едой или добавлять в горячие напитки. Такое лекарство можно хранить в холодильнике около недели, а затем повторить процедуру на свежих ингредиентах.