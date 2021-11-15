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О чем должен каждый верующий помолиться 15 ноября иконе Шуйской-Смоленской Богородицы «Одигитрия»

2:00:5711/15/2021,София Мальцева
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Всю неделю, пока писался образ, прихожане постились и молились.

К этому образу приходят при различных заболеваниях, как физических, так и духовных. Фото: Pixabay.com

Шуйско-Смоленская икона - этот святой образ Богоматери до пояса, держащей на руках Младенца Иисуса. Спаситель находится справа от Нее, по левую руку от Девы Марии. Главной чертой Шуйской иконы, которая отличает ее от других типов Одигитрии, является необычное положение рук и ног маленького Иисуса Христа: левой рукой он поддерживает ступни. В правой руке Христос держит сложенный свиток. Матерь Божья поддерживает левую ногу Ребенка.

15 ноября в православных храмах чтят память этого образа, который написали в честь освобождения города Шуи от чумы в 1654 году.

Чудотворную икону написали в 1654-1655 годах в Воскресенском приходе в Шуе Владимирской епархии. Святому изображению относят много разных исцелений, в том числе от болезней глаз. По преданию, благодаря святому образу Пресвятой Девы Марии, некоторые люди избавились от беснования, а другие разных заболеваний.

Кроме того, через этот чудотворный образ Пресвятая Дева Мария не раз спасала наши земли от врагов и бедствий. Всю неделю, пока писали образ, христиане постились и молились. Когда Святой образ полностью написали, настоятель Воскресенской обители и остальной народ отнесли ее в храм, поместив в специальном месте. Как раз с этого момента эпидемия чумы стала стихать. Вначале полностью выздоровел Воскресенский приход, после чего и остальной город. От святого образа Богоматери, установленной в храме, люди исцелялись от недугов.

Поэтому к этому образу приходят при различных заболеваниях, как физических, так и духовных.

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традициимолитвапраздникиприметы Шуйско-Смоленская икона Богородицы
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