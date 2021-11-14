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Приметы на Бобровую Луну в уникальное Полнолуние 19 ноября 2021 года: что категорические запрещено делать в частичное лунное затмение. Точное время астрособытия

3:00:2811/14/2021,Анна Филатова
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Лунное затмение, которое состоится 19 ноября станет особенным, так как оно совпадает с полнолунием. А это значит, что энергетика дня будет очень сильной.

Посвятите этот день расслабляющим практикам.
Посвятите этот день расслабляющим практикам. Фото: Рixabay.com

Лунное затмение, которое состоится 19 ноября станет особенным, так как оно совпадает с полнолунием. А это значит, что энергетика дня будет очень сильной.

Хорошо разглядеть затмение смогут люди живущие в Америке, Азие и Австралии. В России оно состоится в 12 часов дня 2 минуты, в светлое время суток, увидеть его не представится возможным. Этот день будет весьма сложным в плане расходования энергетических ресурсов. Люди в этот день могут испытывать перепады настроения, апатию, ранимость, конфликтность.

Лунное затмение мощнее, чем солнечное. Этот период открывает перед людьми новые возможности и горизонты, главное — во время воспользоваться этой возможностью.

В ноябре затмение пройдет в знаке Тельца, а это значит, что основным образом будут затронуты две сфера человеческой жизни: материальная и семейная. Эти две сферы основные в жизни каждого человека.

Что нельзя делать в период затмения.

1. Не стоит отправляться в поездки или командировки.
2. Не стоит разговаривать на личные темы, отложите разговор на потом.
3. Отложите принятие важных решений на потом.
4. Не проводите в этот день косметические процедуры, они плохо отразятся на организме.
5. Нельзя проводить в этот день хирургические операции.
6. Не меняйте свои имидж, из этого ничего положительного не выйдет.
7. Не совершайте покупок, тем более крупных, они вас разочаруют, вещь быстро выйдет из строя.

Что необходимо сделать в этот период.

1. Посвятите этот день себе и самоанализу. 2. Займитесь уборкой в доме. 3. Примите расслабляющую ванну с морской солью. 4. Займитесь расслабляющими практиками: йога, медитация.

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