Что положить под подушку, чтобы видеть вещие сны. Каким снам можно верить и зачем брать в кровать блокнот

Многие значимые открытия были совершены во сне, например, Менделеев увидел одноименную таблицу во сне. Многие люди задаются вопросом, как увидеть вещий сон?
В народе люди считают, что увидеть вещий сон можно только с четверга на пятницу. Но это вовсе не так, вещий сон можно увидеть в любую ночь недели.
В новолуние не стоит задаваться вопросом о вещем сне. Это время неблагоприятное для таких мероприятий. Оно наполнено сомнениями, тревогами и неуверенностью.
Как увидеть вещий сон.
Способ 1.
Возьмите ручку и блокнот и запишите вопрос, ответ, на который вы бы хотели получить. Не растягивайте свои вопрос, сформулируйте его максимально коротко и лаконично. Запишите его и уберите под подушку блокнот. Во время засыпания сконцентрируйтесь максимально на своем желании. Ответ обязательно придёт во сне, возможно, даже в письменном виде.
Проснувшись, возьмите свои блокнот и напишите то, что вам приснилось, так вы сможете не забыть свой сон, а после проанализируйте его, находясь в спокойной обстановке.
Способ 2.
Очистите свои мысли от лишний информации и сконцентрируйтесь на вопросе. Важно думать о самой проблеме, а не о путях ее решения. Это необходимо для того, чтобы подсознание не выдало желаемое за действительное. Во сне вам придёт ответ на вопрос, главное - правильно его растолковать.
Способ 3.
Здесь необходимо использовать предмет, связанный с ситуацией или вопросом. Это может быть все что угодно: цепочка, часы, камень, то что несет в себе смысл. Задайте перед сном вопрос, подсознание подтянет предмет в разум и сон выдаст вам ответ на вопрос. Важно, чтобы сон был растолкован правильно, без подмены понятий.