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Что положить под подушку, чтобы видеть вещие сны. Каким снам можно верить и зачем брать в кровать блокнот

2:00:0311/14/2021,Анна Филатова
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Проснувшись, возьмите свои блокнот и напишите то, что вам приснилось, так вы сможете не забыть свой сон, а после проанализируйте его, находясь в спокойной обстановке.

Три проверенных способа увидеть вещий сон.
Три проверенных способа увидеть вещий сон. Фото: Рixabay.com

Многие значимые открытия были совершены во сне, например, Менделеев увидел одноименную таблицу во сне. Многие люди задаются вопросом, как увидеть вещий сон?

В народе люди считают, что увидеть вещий сон можно только с четверга на пятницу. Но это вовсе не так, вещий сон можно увидеть в любую ночь недели.

В новолуние не стоит задаваться вопросом о вещем сне. Это время неблагоприятное для таких мероприятий. Оно наполнено сомнениями, тревогами и неуверенностью.

Как увидеть вещий сон.

Способ 1.

Возьмите ручку и блокнот и запишите вопрос, ответ, на который вы бы хотели получить. Не растягивайте свои вопрос, сформулируйте его максимально коротко и лаконично. Запишите его и уберите под подушку блокнот. Во время засыпания сконцентрируйтесь максимально на своем желании. Ответ обязательно придёт во сне, возможно, даже в письменном виде.

Проснувшись, возьмите свои блокнот и напишите то, что вам приснилось, так вы сможете не забыть свой сон, а после проанализируйте его, находясь в спокойной обстановке.

Способ 2.

Очистите свои мысли от лишний информации и сконцентрируйтесь на вопросе. Важно думать о самой проблеме, а не о путях ее решения. Это необходимо для того, чтобы подсознание не выдало желаемое за действительное. Во сне вам придёт ответ на вопрос, главное - правильно его растолковать.

Способ 3.

Здесь необходимо использовать предмет, связанный с ситуацией или вопросом. Это может быть все что угодно: цепочка, часы, камень, то что несет в себе смысл. Задайте перед сном вопрос, подсознание подтянет предмет в разум и сон выдаст вам ответ на вопрос. Важно, чтобы сон был растолкован правильно, без подмены понятий.

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толкованиеснывещие сны
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