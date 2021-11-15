В Липецке на металлургическом комбинате произошел взрыв в здании склада

В Липецке стали известны подробности о состоянии женщины, которая пострадала при взрыве на Новолипецком металлургическом комбинате. Об этом сообщили представители экстренных служб по региону. По информации ведомства, сейчас женщина находится в реанимации. Ее госпитализировали с многочисленными ожогами. Также сообщается, что пострадавшая находится в сознании.
Взрыв произошел 14 ноября в одном из угольных цехов предприятия. Он привел к обрушению кровли по всему периметру здания. Общая площадь помещения – две тысячи квадратных метров. Также стало известно, что причиной возгорания мог стать взрыв угольной пыли. Такое происшествие могло произойти из-за неполадок с оборудованием.
Сейчас региональной прокуратурой и сотрудниками Следственного комитета России проводится проверка по факту данного происшествия.