Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко

Российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Бондаренко многим известен по ролям в сериалах "Реальные пацаны" и "Счастливы вместе". Мужчина страдал онкологическим заболевание, которое привело к его смерти. Такое заявление сделал художественный руководитель театра Факультет электроники и счётно-решающей техники Игорь Шаповалов.
– У него был рак тяжелой стадии, актер прошел серьезное лечение. Три стадии терапии, операции, но спасти его жизнь не удалось, – сообщил худрук.
По словам Шаповалова, Бондаренко был с театром с самого начала, а его профессиональные навыки очень сильно ценились в стенах учреждения. Мужчина сравнивает навыки умершего с умениями серьезных артистов. Также он заявляет, что Бондаренко был душой компании, который всегда хорошо отзывался о коллегах.
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