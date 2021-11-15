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Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко

2:42:5211/15/2021
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Мужчина боролся с онкологическим заболеванием.

Игорь Бондаренко скончался от рака. Фото: кадр из сериала

Российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Бондаренко многим известен по ролям в сериалах "Реальные пацаны" и "Счастливы вместе". Мужчина страдал онкологическим заболевание, которое привело к его смерти. Такое заявление сделал художественный руководитель театра Факультет электроники и счётно-решающей техники Игорь Шаповалов.

– У него был рак тяжелой стадии, актер прошел серьезное лечение. Три стадии терапии, операции, но спасти его жизнь не удалось, – сообщил худрук.

По словам Шаповалова, Бондаренко был с театром с самого начала, а его профессиональные навыки очень сильно ценились в стенах учреждения. Мужчина сравнивает навыки умершего с умениями серьезных артистов. Также он заявляет, что Бондаренко был душой компании, который всегда хорошо отзывался о коллегах.

Ранее актриса из фильма "Иваново детство" Валентина Малявина, которая была замужем пять раз, скончалась в доме престарелых. Также известно, что женщина была осуждена на девять лет заключения за убийство одного из своих мужей.

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смертьгибельактер
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