Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 15 по 21 ноября 2021 года

Гороскоп вашего знака зодиака на неделю с понедельника, 15 ноября, по воскресенье, 21 ноября 2021 года, представлен здесь с астрологическим прогнозом во время Полнолуния в Тельце и Солнца в Скорпионе.
Что ждет ваш знак зодиака в гороскопе на эту неделю с 15 ноября 2021 года?Эта неделя начинается с того, что Луна в Овне входит в Телец , и мы можем ожидать увидеть признаки адаптации не только по мере того, как времена года начинают меняться, но и по мере того, как мы учимся направлять нашу энергию на то, что мы хотим, и позволять нашим внутренним истинам прийти к зажги и веди нас, пишет Your Tango.
Во время этого астрологического Солнца в Скорпионе жизнь вступает в период трансформации и возрождения. Мы предпочитаем жить в удовольствии и комфорте, а не двигаться.
Это может показаться упрощенным, но эта энергия требует большой уверенности и храбрости, чтобы выдержать. С Меркурием в Скорпионе на анаретической ступени судьбы к этому движению нельзя относиться легкомысленно, а, скорее, чем-то, чем можно безмерно гордиться.
Вы можете обнаружить, что на этой неделе, независимо от того, какой у вас знак зодиака, вы подвергаете себя огромному давлению и, возможно, должны спросить себя, стоит ли нести всю эту тяжесть.
Отчасти эту интенсивность можно уменьшить, если переоценить то, что действительно важно для вас, а не задачи, которые другие желают вам выполнять. Цени свое время, прежде чем от вас будут ожидать обязательств.
Овен(19 марта - 19 апреля)
Овен, в последнее время вы хотите предпринять так много новых начинаний. Однако ничего не прилипнет, если вы не установите распорядок дня . Как вы можете построить свою империю, если вы сначала не создали для нее прочную основу?
На этой неделе постарайтесь создать распорядок дня для выполнения движений; Начните с малого и развивайте это, поскольку это становится привычкой, а не рутинной работой.
Вы обречены на успех, не вставайте на своем пути, когда протягиваете руку, чтобы его схватить.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Телец, на этой неделе ваше беспокойство станет вашим злейшим врагом . По мере того, как все больше людей будут привлечены к вашим чудесам, вы можете начать создавать дилеммы там, где их нет, оставляя счастливый повод только для того, чтобы задаться вопросом о пространстве, которое вы заняли.
Важно замечать, как вы себя чувствуете в данный момент. Вам неудобно? Вы кому-нибудь вредите? Вы просто наслаждаетесь временем, разделяя пространство с другими?
Меньше беспокойтесь о том, как другие смотрят на вас, после того, как вы позволите себе момент получить удовольствие и переключите свое внимание на то, как вы видите себя, когда вокруг никого нет.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Близнецы, ваша энергия на этой неделе очень высока, но это не значит, что вы хотите поделиться ею с другими. Вам предстоит много исцеления, и вы, возможно, захотите направить свое внимание внутрь, а не на всех остальных.
Некоторым людям это может показаться неудобным, особенно если они обращаются к вам, чтобы решить свои проблемы. Однако вы не можете налить в их чашу, если вам нечего дать.
Уважайте желание вашего тела побыть наедине с собой и слушайте; никогда не знаешь, чему ты мог бы научиться у себя.
Рак(21 июня - 22 июля)
Рак, пора признать очевидный факт: никто не сможет спасти вас, кроме вас самих.
На этой земле нет человека, который мог бы сказать вам то, что вам нужно услышать. Но вы знаете, что хотите, чтобы кто-то сказал; было бы хорошо сказать это самому себе?
На этой неделе попробуйте бросить вызов себе, чтобы найти подтверждение во всех ваших движениях, вместо того, чтобы лихорадочно копаться, чтобы найти его в ком-нибудь еще.
Кто знает; может быть, вы наконец узнаете, чего не хватало с самого начала, когда вы это сделаете?
Лев(23 июля - 22 августа)
Лев, если ты не добьешься баланса в своей жизни из всего, что ты делаешь, и всего остального, что тебе нужно, ты слишком растянешься. Вы не сможете поддерживать шоу, которое устраиваете для своей аудитории, если вы также не создадите антракт, чтобы дать себе возможность вздохнуть.
Мы все знаем, что вы можете заставить себя все сделать, однако мы также знаем, что это дорого обходится. Зачем платить за этот эмоционально изматывающий труд, если вы можете просто удовлетворить желание своего разума отдохнуть?
Вы не неудачник из-за того, что вам нужно тратить время на то, чтобы наслаждаться жизнью, вместо того, чтобы овладевать ею. Это делает вас человеком.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Дева, было бы намного легче найти радость и комфорт в компании других, даже если это истощит вашу энергию в конце дня. Однако это может быть простое решение, и в этом нет проблем или роста.
Возможно, пришло время заглянуть внутрь себя и сосредоточиться на проблемах, которых вы избегаете, вместо того, чтобы пытаться рассказывать другим, как жить своей жизнью. У вас есть острый, умный совет, однако пора дать его самому себе, а не пытаться изменить чью-то жизнь.
Это не так уж сложно сделать, это вызов, и вы должны ухватиться за возможность заглянуть внутрь, когда она представлена. Не пренебрегайте собственной мудростью.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Весы, пора исследовать то, что за горизонтом. Вы ограничивали себя, ограничивая себя тем, что вы знаете. Вы даже можете обнаружить, что маска, которую вы носите с другими, привязывается к вашей истинной личности.
Эту неделю следует рассматривать как шанс вырваться на свободу и найти себя вопреки всему.
Вам не нужно продолжать поступок, который не помогает вам обогатить вашу жизнь. Позвольте себе исследовать все, что вас зовет, не говоря себе, что вы глупы из-за того, что вас это привлекает.
Весы, у вас зуд, который вы не смогли почесать, потому что вас приковали цепью к одному месту, но оковы ослаблены, и пора посмотреть, куда вы бредете, когда нет ограничений.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Скорпион, на этой неделе вам нужно прислушаться к своему внутреннему голосу, прежде чем обращать внимание на то, что вам говорят другие. Если вы чувствуете, что в разговоре что-то не так, уважайте появившиеся подозрения. Они предупреждают вас, что что-то не так.
Часто, когда у вас нет ощутимых доказательств возникающих проблем, вы игнорируете их, потому что чувства более фантастичны, чем то, что написано на бумаге. Но спросите себя, как часто побуждение не доверять кому-либо без доказательств подтверждается?
Ваша интуиция - это сила чести; не позволяйте людям вводить вас в заблуждение, чтобы поверить в их рассказ.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Стрелец, ваша уверенность в себе очаровательна, однако вы рискуете оказаться слишком гордым. Есть тонкая грань между самооценкой и расстроенным эго, и вы можете обнаружить, что переключаетесь между этим.
Имейте в виду, что некоторые обстоятельства требуют извинений, даже если вы не выше их. Всю свою жизнь вы, возможно, чувствовали себя козлом отпущения, и нахождение в ситуации, когда вы можете быть слегка виноваты, вероятно, возрождает эти старые чувства. Однако вы должны извиниться за то, что сломали.
Знайте, когда нужно сбросить руку, и знайте, когда стоит защищаться.
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Козерог(22 декабря - 19 января)
Козерог, вы определенно сделаете все, чтобы обеспечить тех, кого любите, через акты служения ... но уверены ли вы, что их эмоциональные потребности также удовлетворяются? Эта неделя призывает вас сосредоточиться на том, чтобы выражать свою любовь больше, чем обычно.
Вы можете обнаружить, что иногда вы можете быть немного роботом с выражением лица, даже если вы так много делаете для тех, о ком заботитесь. Скорее всего, больно, когда люди не осознают всего, что вы для них делаете. Однако роль поставщика может не соответствовать их языку любви.
Постарайтесь спросить тех, кто вам небезразличен, как вы можете лучше выразить свою признательность; в свою очередь, они, вероятно, спросят вас о том же. Это разговор о том, чтобы перестать откладывать в долгий ящик.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Водолей, эта неделя может бросить вам вызов и вызвать конфликт, которого вы пытались избежать. Фактически, это может заставить старые раны снова открыться, заставляя вас чувствовать себя более уязвимым, чем вы позволяли себе быть годами.
Однако другие, причиняющие вам боль, не отражают вас как личность. Каждый переживает трудные времена, даже если ваши мысли могут пытаться убедить вас, что эта ситуация уникальна для вас. Вы не так одиноки, как думаете.
Постарайтесь не усвоить жестокие слова, которые вам бросают, и не брать на себя вес мира, потому что вы чувствуете, что заслуживаете страданий. Ищите утешения, а не наказания.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Рыбы, на этой неделе вы, вероятно, переживаете момент своего главного героя. Это восхитительно; вы должны впитать это сияние как можно больше и войти в эту славу. Однако это не значит, что нельзя оставаться скромным.
Вы можете радоваться и праздновать свое сияние, не унижая других. Вам не нужно уменьшать громкость своего чуда, вам разрешено быть храбрым, но это не должно происходить за счет других.
Вы можете не чувствовать себя сверхчувствительным на этой неделе, но знаете, насколько уязвимым вы себя чувствуете. Если вы замечаете такое поведение у кого-то другого, выберите сострадание, потому что вам некуда судить.