Подозреваемый в изнасиловании восьмиклассницы попытался покончить с собой на допросе

В Москве подозреваемый в совершении изнасилования в отношении восьмиклассницы попытался покончить жизнь самоубийством прямо во время допроса. Все случилось в кабинете следователя по фамилии Зазульский. При проведении следственных действий в кабинете находился еще один сотрудник полиции.
Сейчас 48-летний мужчина находится в реанимации. Совершить суицид у него не получилось. Подозреваемого госпитализировали в медучреждение с травмами. Его жизни ничего не угрожает.
Заявление на мужчину написала соседка, которая сообщила правоохранительным органам, что ее дочь пожаловалась матери на то, что их сосед совершал насильственные действия прямо в ее комнате, когда взрослых не было дома. Следователи Следственного комитета приняли заявление к рассмотрению и приступили к доследственной проверки, в ходе которой и производился допрос подозреваемого, пишет Telegram-канал Mash.