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Подозреваемый в изнасиловании восьмиклассницы попытался покончить с собой на допросе

9:46:3111/15/2021
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Мужчина госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

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Подозреваемого в совершении изнасилования вызвали на допрос. Он пытался покончить жизнь самоубийством. Фото: Следственный комитет

В Москве подозреваемый в совершении изнасилования в отношении восьмиклассницы попытался покончить жизнь самоубийством прямо во время допроса. Все случилось в кабинете следователя по фамилии Зазульский. При проведении следственных действий в кабинете находился еще один сотрудник полиции.

Сейчас 48-летний мужчина находится в реанимации. Совершить суицид у него не получилось. Подозреваемого госпитализировали в медучреждение с травмами. Его жизни ничего не угрожает.

Заявление на мужчину написала соседка, которая сообщила правоохранительным органам, что ее дочь пожаловалась матери на то, что их сосед совершал насильственные действия прямо в ее комнате, когда взрослых не было дома. Следователи Следственного комитета приняли заявление к рассмотрению и приступили к доследственной проверки, в ходе которой и производился допрос подозреваемого, пишет Telegram-канал Mash.

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