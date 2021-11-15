Стало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в России 15 ноября

В России еще 38 420 новых жителей заразились COVID-19 за 24 часа. Заявляют в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. За сутки успели заболеть жители 85 регионов страны. Также было обнаружено активно 2 664 (6,9 процента) без клинических проявлений. Темп прироста по числу зараженных ковидом в России составляет 0,42%. А всего с начала пандемии в России было выявлено 9 109 094 случаев заражения вирусом.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что с сегодняшнего дня в нескольких регионах России вступает в силу запрет на нахождение в общественных местах для непривитых и не переболевших граждан. Торговые центры, салоны красоты и рестораны нельзя будет посещать без наличия QR-кода в Кемеровской и Брянской областях, а также на Алтае. В Красноярском крае нельзя будет посещать библиотеки и музеи тем же людям.