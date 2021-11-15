Туры в Египет для россиян стали дешевле на 50 процентов

В Египет теперь летать стало выгоднее. После того, как наладилось авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом туры подешевели в два раза.
- Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30−40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года, — сказано в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.
В настоящее время египетский отдых стал преобладающим среди российских туристов — туда они едут охотнее всего. После идет отдых в Турции, Доминикане, Кубе и ОАЭ.
В России принято решение о возобновлении полетов чартерных рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 ноября. Туроператоры заявляют, что на данные направления раскуплены все туры на ближайшее время. Новогодние праздники также граждане страны в большом числе планируют провести на египетских курортах и бронируют туры.