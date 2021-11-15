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Туры в Египет для россиян стали дешевле на 50 процентов

10:21:5511/15/2021
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После возобновления чартерного авиасообщения с курортными городами Египта стоимость туров снизилась в два раза.

Отдых в Египте стал дешевле. Фото: Travelify

В Египет теперь летать стало выгоднее. После того, как наладилось авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом туры подешевели в два раза.

- Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30−40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года, — сказано в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.

В настоящее время египетский отдых стал преобладающим среди российских туристов — туда они едут охотнее всего. После идет отдых в Турции, Доминикане, Кубе и ОАЭ.

В России принято решение о возобновлении полетов чартерных рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 ноября. Туроператоры заявляют, что на данные направления раскуплены все туры на ближайшее время. Новогодние праздники также граждане страны в большом числе планируют провести на египетских курортах и бронируют туры.

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