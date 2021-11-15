Труп вебкам-модели с Алтая с пробитой головой нашли на съемной квартире в Новосибирске

Стали известны подробности о погибшей три недели назад девушки в Новосибирске.
Еще 21 октября в столице Сибири в арендованной квартире было обнаружено тело 24-летней девушки-уроженки Алейска. Она приехала из небольшого городка с населением в 30 тысяч человек в Новосибирск в поисках более благополучной жизни.
Как сообщают в "КП" девушка работала вебкам-моделью, ее к этому привела подруга. Позже в сеть попало ее видео, от которого был в шоке весь Алтайский край.
Девушка была найдена в квартире с пробитой головой, у нее украли телефон. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают поиск подозреваемого, чье лицо осталось на камере видеонаблюдения, установленной в подъезде.
Как сообщал "Курьер.Среда", В СК составили фоторобот подозреваемого.
Всех, кто знает человека с видео, просят обратиться в ведомство по адресу: Новосибирск, улица Костычева, дом № 16, либо позвонить по следующим номерам телефона: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8-913-399-32-96.