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Труп вебкам-модели с Алтая с пробитой головой нашли на съемной квартире в Новосибирске

2:09:1511/15/2021
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Видео с ее участием шокировало ее родной город. Уже три недели ведется розыск подозреваемого в убийстве, несмотря на имеющуюся запись с камеры видеонаблюдения.

Погибшая работала вебкам-моделью. Фото: Jewish News Syndicate

Стали известны подробности о погибшей три недели назад девушки в Новосибирске.

Еще 21 октября в столице Сибири в арендованной квартире было обнаружено тело 24-летней девушки-уроженки Алейска. Она приехала из небольшого городка с населением в 30 тысяч человек в Новосибирск в поисках более благополучной жизни.

Как сообщают в "КП" девушка работала вебкам-моделью, ее к этому привела подруга. Позже в сеть попало ее видео, от которого был в шоке весь Алтайский край.

Девушка была найдена в квартире с пробитой головой, у нее украли телефон. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают поиск подозреваемого, чье лицо осталось на камере видеонаблюдения, установленной в подъезде.

Как сообщал "Курьер.Среда", В СК составили фоторобот подозреваемого.

Всех, кто знает человека с видео, просят обратиться в ведомство по адресу: Новосибирск, улица Костычева, дом № 16, либо позвонить по следующим номерам телефона: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8-913-399-32-96.

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